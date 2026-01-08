全台縣市拚營養午餐免費 張嘉郡表態若當選雲林縣將跟進

全台多個縣市陸續推動國中小營養午餐免費政策，盼強化對學童的基本照顧。（示意圖／CTWANT攝影組）

台北市、高雄市等縣市陸續宣布推動「學生營養午餐免費」政策，掀起各地關注。國民黨立委張嘉郡今（8）日表示，營養午餐免費是照顧孩子最基本、也最重要的一步，若未來有機會承擔縣政責任，將跟進推動，確保雲林孩子在成長階段獲得穩定且基本的照顧。

目前全台22縣市中，已有16個縣市實施或即將實施公立國中小營養午餐免費政策，涵蓋宜蘭、花蓮、彰化、南投、新竹縣市、連江、金門、澎湖、台東、桃園等地，並包括台北市、基隆市、台中市與高雄市，均規劃自今年9月起全面上路。相較之下，目前則有6個縣市僅採部分補助方式辦理，包含新北市、台南市、屏東縣、雲林縣、嘉義市與嘉義縣。

獲得現任縣長張麗善點名接棒的張嘉郡表示，新版《財劃法》目前仍遭行政院擱置，採取不副署、不公告、也不執行的態度，主計處又將雲林縣的財力評等不合理調高，導致雲林縣的自籌款新增15億元，衝擊雲林縣政府施政的財政負擔，排擠到已規劃好的政策執行，導致暫時無法跟進國中小孩童營養午餐免費的政策。

國民黨立委張嘉郡表示，未來成功當選雲林縣長，會講營養午餐免費政策列為優先施政目標。（圖／CTWANT攝影組）

她指出，推動國中小學童營養午餐免費，是對下一代最好的投資，未來若有機會推動縣政，將把全縣國中小學童營養午餐免費列為最優先施政項目，確保孩子在成長階段獲得基本且穩定的照顧。

張嘉郡也提到，中央接連透過《財劃法》修法爭議與財政能力評等調整，加重地方政府負擔，變相擴大城鄉差距；她強調，台灣不僅面臨少子化，更承受通膨壓力，政府若無法減輕家庭負擔，勢必影響孩子的教育與未來。她直言「再苦也不能苦孩子」，將努力協調中央與地方，爭取落實新版《財劃法》，強健雲林財政體質，讓家長與孩子都能受惠。

