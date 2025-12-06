全台罕見姓氏台中大集結 盧秀燕：慎終追遠實踐文化傳承
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為探索台灣稀有姓氏的源流並促進宗族交流，稀有姓氏聯誼會今（6）日舉辦首屆「奇緣初遇」聯誼活動，吸引全台及海外稀有姓氏人士齊聚台中分享家族故事、追尋源流，氣氛熱絡。市長盧秀燕出席表示，此次聚會不僅相識交流，更實踐文化傳承與慎終追遠，感謝聯誼會推廣姓氏文化，讓更多人看見稀有姓氏的歷史價值與文化魅力，展現台灣多元族群共融特色。
盧市長表示，姓氏對華人而言具深厚的文化意涵，不僅是個人的身分符號，更承載家族血緣、文化脈絡與歷史記憶。她提到，台中市前副市長令狐榮達的姓氏較罕見，時常成為話題，也因如此，令狐前副市長萌生「台灣究竟有多少稀有姓氏」的好奇心，進一步促成這場以文化交流與族群聯誼為主軸的活動。今日難得聚集來自全國各地的稀有姓氏宗親，深具文化保存與社會交流的意義，因此她特別前來支持。
盧市長指出，目前台灣共1,785種姓氏，其中陳、林仍為全國最多姓氏；而全國僅一人使用的姓氏多達268個，如「八」、「丙」、「唱」等；僅有兩人使用的姓氏有115個，包括「入」、「立」、「下」等。至於令狐姓，目前全台共有 18 人，於所有姓氏中排名925名。她也感謝令狐前副市長發起活動，促進宗親互動並傳承家族歷史，相信活動能凝聚社群，體現慎終追遠的精神。
民政局長吳世瑋說明，內政部自94年起編印《台閩地區姓氏統計》，並於112年出版第8次《全國姓名統計分析》，透過長期資料蒐集，掌握國內姓氏與名字的變化與分布情況，根據112年統計，全國共有1,785個姓氏，包括單姓1,667個、複姓118個。其中人口最多的前十大姓氏為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，占全國人口逾五成，顯示台灣人口集中於大姓；另全國前五大複姓依序為張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝。
稀有姓氏聯誼會發起人、前副市長令狐榮達指出，他三年前任職市府副市長期間，因緣際會成立稀有姓氏 LINE 群組，從最初十多名好友擴大至目前逾 240 名成員，涵蓋兩百多個稀有姓氏。許多人因姓氏罕見，常被詢問來源或遭誤讀，也衍生不少趣事，此次聚會難得齊聚同姓宗親，更期盼透過交流共享記憶與文化。他並強調，姓氏是中華文化的重要根脈，與土地興衰與族群遷徙密不可分，未來將推動成立「中華稀有姓氏文化交流協會」，持續進行相關研究與交流，並感謝盧市長、市府團隊及參與夥伴的支持，讓稀有姓氏文化得以被看見並延續。
民政局說明，前副市長令狐榮達於會中分享自身姓氏趣事，他提到，「你真的姓令狐？」幾乎是他最常被問的問題，全台目前僅約18人姓令狐，屬極為罕見的複姓，可追溯至戰國時代山西古地名「令狐」，因晉國大夫畢萬後裔魏顆擊敗秦軍受封於此，後人遂以地為氏；另一位聯誼會發起人麻高霖也帶來有趣經歷，他表示，「麻」姓全台約百餘人，國中時班上恰好有位同學姓「別」，同學們便打趣兩人站在一起就是「別找麻煩」。相關分享不僅增加活動趣味，也突顯稀有姓氏背後的文化故事與生命記憶。
今日活動，盧市長、民政局長吳世瑋、稀有姓氏聯誼會發起人前副市長令狐榮達、中華民國退休警察協會總會長耿繼文、中華運動文化暨人才發展協會理事長車宜靜及台中市河南同鄉會理事長麻高霖、中國青年救國團主任葛永光、台大政治系教授左正東、邢灜輝大使、介文汲大使等多位外交、學術與社會領袖皆出席共襄盛舉。
其他人也在看
Joeman爆熱戀蕭伊！激瘦近照「撞臉林俊傑」網驚：JJ還是九妹？
百萬YouTuber Joeman（九妹）2023年7月宣布與妮婭（Niya）分手後，近日登上乾媽吳淡如節目，談及感情狀態疑似默認有新歡，女方則被起底似乎是網紅蕭伊。一舉一動備受關注的他，近日前往杜拜旅遊，意外撞臉金曲歌王林俊傑，也掀起網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前 ・ 20
趙震雄宣佈退出演藝圈 瞬間掀輿論熱議粉絲震驚不已
韓國影帝趙震雄陷入醜聞風暴，演藝生涯面臨重大轉折，宣布正式引退，震撼娛樂圈與粉絲。韓國媒體《Dispatch》揭露，趙震雄（本名趙元俊）高中二年級時，曾涉及偷車及其他不當行為，引發網路熱議。儘管經紀公司強調，趙震雄並未涉及性犯罪，但過去的不當紀錄仍造成廣泛討論。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 46
入冬最強冷空氣「這天」報到！ 平地最低溫恐跌破10度
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導氣象專家吳德榮表示，未來一週天氣將出現明顯變化，明（7）日全台天氣晴朗穩定、白天微熱早晚偏涼，但自下週一（8日）東北...FTNN新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
驚！年輕男去露營….1個月後「手掌1症狀」 竟感染梅毒了
醫師蘇信豪表示，最近他在診間遇到一位年輕男性患者，一臉無奈地伸出雙手地說，他一個月前去露營，回來後手掌就出現紅色斑點，不知是毒蟲咬到，或接觸到髒東西過敏。因此，男子去藥局買了止癢藥膏、類固醇藥膏，擦了一個月未見好轉，不痛不癢，但反而更多了。經抽血檢測，男子確實感染了「梅毒」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 106
看好誰當台中市長？9.9萬網友投票超震撼 ：「她」領先江啟臣
2026年地方選舉在即，各縣市已陸續推出候選人。台中市長部分，民進黨定調由何欣純出戰，國民黨立委楊瓊瓔喊出「準備好了」，民眾黨立委麥玉珍也有意參選，而立法院副院長江啟臣呼聲最高。對此，最新網路投票針對4人進行調查，第1名以楊瓊瓔31.8%領先，江啟臣位居第2，2人差距很小。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 178
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 1 天前 ・ 12
入冬最強冷空氣要來了！恐達「大陸冷氣團等級」 這天急凍跌至10度
週末天氣好轉，不少地區都有望見到陽光。但氣象粉專「天氣風險」提醒，下週一（8日）清晨將有新一波東北季風南下，雖然降溫影響不大，但下週六（14日）恐有入冬以來最強冷空氣南下，屆時北部、東北部低溫可能下探10度，有機會挑戰大陸冷氣團。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 14
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」
蘋果、三星都輸了！日本手機市占率最高品牌竟是「它」EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 14
粿粿傳談定百萬離婚費！要求「范姜彥豐不咬王子」
明星夫妻檔范姜彥豐、粿粿（江瑋琳）的婚變延燒一個多月，今（5日）傳出重大進展。據悉，兩人經過協商，談好百萬贍養費，粿粿還要求范姜彥豐簽下離婚協議後，不再出面咬王子（邱勝翊）。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 98
不是0050也不是0056！他點名兩檔「黑馬ETF」：真的押對寶了
[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導ETF話題滿天飛，大家不是喊0050就是推0056，但真的只有這兩檔能存嗎？近日一名網友分享自己的投資心法，大膽點名兩檔「...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 1
羅志祥驚傳結婚生子！首露面全說了 驗DNA證明親子關係
藝人羅志祥近日推出新書《你可以笑我這個人，但請不要笑我的舞台》，卻因書中提到與經紀人小霜合作 27 年的深厚情誼，再度遭網路惡意揣測兩人「關係不尋常」。甚至有不實謠言影射小霜的一對混血兒女「其實是羅志祥親生」，引發社群瘋傳。面對無端攻擊，小霜日前主動在社群公開親子鑑定報告，結果顯示「親子關係為 0%」，正式替羅志祥與孩子還清白。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 24
高市早苗稱「尊重台灣屬中」！民進黨回應了
[NOWnews今日新聞]高市早苗昨（3）日公開重申，理解並尊重1972年《日中聯合聲明》內容，該聲明內容則指台灣是中國一部分，和最初「台灣有事論」說法不同，被網友解讀為「支持台灣是中國的一部份」。對...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 378
AAA頒獎／林俊傑《背對背擁抱》唱一半！大咖歌手衝上台 網全跪了
林俊傑獲得「2025年度藝人獎」玩笑說：「我原本以為只是受邀來唱歌的，沒想到竟然也有我的份」，笑翻大家。而除了登台領獎外，也深情演唱《修煉愛情》全場一起大合唱，更驚喜合體曹承衍WOODZ深情合唱《背對背擁抱》，WOODZ標準中文發音，深情投入演出，讓全場5萬粉陶醉其中。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
一堆日本人不買iPhone了？Android市占首度超車 「3關鍵」讓消費者不買單
曾經一面倒支持iPhone的日本市場，如今不再是蘋果的天下，越來越多消費者開始轉向Android。這背後的原因並非單一因素，而是多重變化交織的結果，包括「iPhone售價因日圓疲軟而屢創新高」、「功能升級幅度有限」以及「創新形象逐漸淡化」，加上Android機種在價格與性能上的競爭力提升，讓日本消費者重新評估何謂「值得入手」的智慧型手機。鏡報 ・ 1 天前 ・ 17
男子露營「以為被蟲咬」雙手長滿紅斑 問AI回答：你得梅毒了
一名年輕男子大約１個月前開心去露營，但露營回家之後身體開始出現紅斑，他自行買藥膏塗抹沒有效果。在走投無路之下，他突發奇想把症狀描述給 AI 聽，沒想到 AI 竟然回他：「手掌出現不痛不癢的紅斑，要小心是梅毒（Syphilis）。」男子大驚，急忙到醫院看診，抽血報告一出，還真的確診是梅毒！鏡報 ・ 1 天前 ・ 8
陳匡怡深夜拋震撼彈：陳柏霖追過我 網驚《我可能不會愛你》是真的
昔日「台大五姬」陳匡怡爆出張孝全曾追求過自己但沒成功後，5日凌晨突然又在臉書上發文，表示：「陳柏霖也追求過我，也沒追求到。」而陳柏霖近日涉及閃兵，又爆財務危機，已是屋漏偏逢連夜雨，如今又被陳匡怡爆出一樁過往情史，受到網友討論。鏡報 ・ 1 天前 ・ 181
週末回溫！下週強冷空氣再殺到 「這2日」恐迎首波大陸冷氣團
中央氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，5日晨至6日晚上桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣（含蘭嶼、綠島）、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 3
柯文哲備戰2026？她預測選這2都：實現復仇
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲在昨（4）日與現任黨魁黃國昌同框直播時，突然自爆「請纓住南部」，被外界猜測是在預告參戰2026年縣市長大選。對此，媒體人周玉蔻今（5）日發文表示，柯文哲目標...今日新聞NOWNEWS ・ 16 小時前 ・ 235
愛吃麵包怕血糖飆高！中醫師曝搭配「這一物」 血糖高峰竟降30%
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／台北報導剛出爐的麵包散發香甜香氣，隨著烘培市場升溫，社會上掀起一股麵包熱潮，但背後隱藏巨大的熱量炸彈，消費者擔心攝取過...FTNN新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
普丁強硬表態拒妥協 要求烏軍撤離頓巴斯：否則將動武奪回
普丁接受《今日印度》（India Today）訪問時表示：「不是我們動武解放這些領土，就是烏軍主動撤離。」目前俄羅斯實際控制約85％的頓巴斯地區。對此，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）已多次表明立場，堅決拒絕讓出任何領土。澤倫斯基日前指出，雖然全球確實希望戰爭...CTWANT ・ 1 天前 ・ 78