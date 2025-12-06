全台罕見姓氏台中大集結 268個「1人姓氏」好孤單

前台中副市長令狐榮達邀約，全台罕見姓氏台中大集結，市長盧秀燕到場致意。（圖：中市府提供）

為探索台灣稀有姓氏的源流並促進宗族交流，前台中市副市長令狐榮達促成稀有姓氏聯誼會，今天（6日）舉辦首屆「奇緣初遇」聯誼活動，吸引全台及海外稀有姓氏人士齊聚，分享家族故事。市長盧秀燕出席表示，這項聚會實踐文化傳承與慎終追遠，讓更多人看見稀有姓氏的歷史價值與文化魅力，展現台灣多元族群共融特色。

盧秀燕說，姓氏對華人而言，具深厚的文化意涵，不僅是個人的身分符號，更承載家族血緣、文化脈絡與歷史記憶。她指出，台中市前副市長令狐榮達的姓氏，相當罕見，常成為話題，因此令狐前副市長萌生「台灣究竟有多少稀有姓氏」的好奇心，進一步促成這場以文化交流與族群聯誼為主軸的活動。難得聚集各地稀有姓氏宗親，深具文化保存與社會交流的意義，她特別到場支持。

盧秀燕指出，根據民政局調查統計，目前台灣共1,785種姓氏，其中，陳、林滿天下，是全國最多姓氏；而全國僅一人使用的姓氏，多達268個，如「八」、「丙」、「唱」等；僅有兩人使用的姓氏有115個，包括「入」、「立」、「下」等。至於令狐，目前全台共有 18 人，在所有姓氏中排名925名。她也感謝前副市長令狐榮達發起活動，促進宗親互動並傳承家族歷史，相信活動能凝聚社群，體現慎終追遠的精神。

民政局長吳世瑋說，內政部自94年起編印《台閩地區姓氏統計》，並於112年出版第8次《全國姓名統計分析》，透過長期資料蒐集，掌握國內姓氏與名字的變化與分布情況，根據112年統計，全國共有1,785個姓氏，包括單姓1,667個、複姓118個。其中人口最多的前十大姓氏為陳、林、黃、張、李、王、吳、劉、蔡、楊，占全國人口逾五成，顯示台灣人口集中於大姓；另全國前五大複姓依序為張簡、歐陽、范姜、周黃、江謝。

稀有姓氏聯誼會發起人、前副市長令狐榮達說，他三年前任職市府副市長期間，因緣際會成立稀有姓氏 LINE 群組，從最初十多名好友，擴大至目前逾 240名成員，涵蓋兩百多個稀有姓氏。許多人因姓氏罕見，常被詢問來源或遭誤讀，也衍生不少趣事，此次聚會難得齊聚同姓宗親，更期盼透過交流共享記憶與文化。他並強調，姓氏是中華文化的重要根脈，與土地興衰與族群遷徙密不可分，未來將推動成立「中華稀有姓氏文化交流協會」，持續進行相關研究與交流，並感謝盧市長、市府團隊及參與夥伴的支持，讓稀有姓氏文化得以被看見並延續。

台中市前副市長令狐榮達分享姓氏趣事，他說，常有人問「你真的姓令狐？」全台目前約18人姓令狐，極為罕見的複姓，可追溯至戰國時代山西古地名「令狐」，因晉國大夫畢萬後裔魏顆擊敗秦軍受封於此，後人遂以地為氏；另一名聯誼會發起人麻高霖也說，「麻」姓，全台約百餘人，國中時班上恰好有位同學姓「別」，同學們便打趣兩人站在一起就是「別找麻煩」。相關分享不僅增加活動趣味，也突顯稀有姓氏背後的文化故事與生命記憶。

今日活動，盧市長、民政局長吳世瑋、稀有姓氏聯誼會發起人前副市長令狐榮達、中華民國退休警察協會總會長耿繼文、中華運動文化暨人才發展協會理事長車宜靜及台中市河南同鄉會理事長麻高霖、中國青年救國團主任葛永光、台大政治系教授左正東、邢灜輝大使、介文汲大使等多位外交、學術與社會領袖皆出席共襄盛舉。（寇世菁報導）