全台罕見！濁水溪出海口首次觀測到迷鳥白額雁

水利署第4河川分署近年來在雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口推動環境改善工程，打造「濁水溪出海口生態基地」，麥寮鄉「麥仔簝文化協會」3日表示日前首次在出海口記錄到稀有的白額雁，已呈報給全球線上賞鳥紀錄資料庫eBird，目前在濁水溪出海口記錄到的鳥類已達261種，每天都有鳥友前來朝聖。

「麥仔簝文化協會」負責人吳明宜表示，白額雁廣泛分布於歐亞大陸與北美洲，夏季於高緯度苔原繁殖，冬季便往南飛至大陸、東南亞等地區渡冬，在台灣的數量並不多，通常是因為天氣不佳影響飛行，或是迷途才會飛到台灣，屬於迷鳥，今年全台只在雲林、新竹、宜蘭有其蹤跡。

吳明宜說，此次在濁水溪出海口共發現3隻白額雁與1隻灰雁，雖都是迷鳥，但健康情況不錯，活動力很強，吸引不少鳥友特別前來拍照作記錄。她已將白額雁照片發至eBird，持續更新台灣各地鳥類的時空分布資訊。加上白額雁，目前在濁水溪出海口記錄到的鳥類已達261種，是全台鳥況最佳地區之一。

目前濁水溪出海口鳥類包括黑面琵鷺、東方白鸛、黑鸛、花鵰等珍貴鳥種，之前生態園區記錄到10餘隻東方白鸛來台渡冬，一般都會在夏天離去，但去年有6隻留下來，今年增至8隻，因此4河分署特別設置3個東方白鸛棲息平台，並透過「日本東方白鸛協會」協助改造，希望吸引東方白鸛築巢。

吳明宜指出，為鼓勵養殖業者提供魚塭作為候鳥棲地，農業部今年首度將雲林納為「重要棲地生態服務給付補助」，鼓勵沿海4鄉鎮養殖戶參與友善魚塭計畫，可預見的是，濁水溪出海口的鳥況將會愈來愈豐富。

