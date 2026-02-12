全台老人受暴年多2200件！ 過年困在家淪「晚輩精神暴力」高峰
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
過年本該是一家團圓的溫馨時刻，在台灣，卻也是家庭暴力發生高峰，尤其是老人家受害最大。衛生福利部今（12）日發布最新統計數字，去年共有超過2.6萬件老人保護通報案件，又以晚輩對長輩的暴力案件最多、占比接近六成。衛福部分析更發現，隨著台灣正式進入超高齡社會，近年65歲以上老人受家暴案件明顯出現增加趨勢。
衛福部統計，114年共有2萬6684件老人保護通報案件，其中最大宗是（孫）子女對（祖）父母暴力案件占57％，其次是夫妻或伴侶間暴力案件占26％。
衛福部保護服務司司長郭彩榕說，衛福部已經觀察到老人遭受家庭或非家庭成員暴力的保護通報案件數逐漸增加，一方面是因為國內正式進入超高齡社會後，65歲以上人口增加，儘管受暴比例沒有大幅度上升，但光就案件數而言，確有上升；相較113年通報數為2萬4396件，去年就增加2288件。
分析家暴樣態。郭彩榕表示，老人受暴，仍以晚輩對長輩的家庭暴力為多，且又以冷暴力、精神暴力為主，多於肢體暴力。
郭彩榕說，往年經驗，只要是長假、年假過後，相關老人受暴通報案件數均會略多一點，主要是受到通報遞延的效應，老人家年節假期多在家，加上可能因失智或失能難以求助，或受傳統文化影響而隱忍不敢求助，因此，要提醒一般民眾多一點「雞婆心」，更有警覺一點，多關心周遭長輩，若發現長輩身上有不明傷口或神色有異等，可撥打113進行諮詢，使服務資源及早介入，共築社區安全網，協助老人在社區中安全生活。
衛福部強調，113保護專線全年無休，在春節期間將持續運作，提供24小時免付費家庭暴力諮詢及求助服務，有國、台、英、越南、泰、印尼、日等多國語言的電話服務，民眾亦能透過簡訊及網路對談獲得服務。不過，若有危及生命安全之緊急事件，建議立即撥打110報案，以及時制止暴力傷害持續擴大。
照片來源：示意照／翻攝自Pexels
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
全台新染愛滋人數22年新低 北市卻冒警訊「通報上升9.34%」
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
今彩539第115037期 頭獎4注中獎
（中央社台北12日電）今彩539第115037期開獎，中獎號碼12、01、35、37、21；派彩結果，頭獎4注中獎，各得獎金新台幣750萬元。
《零日攻擊》美國多城市巡迴 美退將發文讚「必看作品」
台劇《零日攻擊》啟動2026美國巡迴放映，從西岸到東岸均引發熱烈關注。本月1日起從西雅圖首站一路銜接華府、紐約、休士頓等城市，更壓軸在10日晚間於美國國會進行專場放映，吸引約50位參眾議員與國會幕僚觀賞，把台海安全與民主韌性議題帶進美國主流政策圈視野。
《冰上迪士尼》小巨蛋3天閃耀登場！眾星瘋朝聖看傻：竟在天上飛
《冰上迪士尼：Magic in the Stars》今（12日）起至14日將於台北小巨蛋一連演出8場，帶領觀眾穿梭迪士尼經典與新世代故事，喚醒每個人心中的迪士尼夢想。首演現場星光褶褶，李佳穎、臧芮萱、嚴正嵐、朵朵、段鈞豪、邵翔小蠻夫婦、祖雄等眾星齊聚朝聖，一同體驗這場迪士尼大型冰上嘉年華精彩絕倫的視聽饗宴。
北約軍演：沒有美國的「堅定飛鏢」能飛多遠？
德國這幾天在國際政治和軍事安全舞台上扮演重要角色。慕尼黑安全會議即將召開，北約大規模聯合軍演「堅定飛鏢-2026」也在德國主導下進入關鍵。前一項會議離不開圍繞美國和特朗普政府的話題，後一項軍事活動則帶有「去美國化」傾向。
科技深度探索 帶領大眾「潛」進海洋
民視新聞／綜合報導海洋佔地球表面約72%，不過人類對海洋的認識僅僅5%；全世界的海洋科學家無不積極想要探索海洋中的生物、氣候、地形等等，其中，水下機器人ROV可以下潛到人類無法抵達的3000米深海底，是科學家非常倚重的秘密武器！靠著水下機器人潛入險惡的深海、採集研究樣本，希望讓深不可測的海洋，ㄧ步一步解密。
焦慮心悸怎麼辦？專家推薦 5 種放鬆「呼吸練習」，快速穩定自律神經、緩解壓力 | Women's Health
以緩慢、覺知的方式呼吸，可以幫助逆轉焦慮的惡性循環，以下是專家們推薦的幾種緩解焦慮的呼吸練習方法。
彭啓明：南投回收率全台倒數第5 應加強源頭減量
（中央社記者張雄風台北12日電）南投擬於名間鄉設置焚化爐，遭當地居民強烈反對。環境部長彭啓明今天指出，南投縣的年資源回收率為全台倒數第5，距第1名的台北市差了10多個百分點，應加強源頭減量。
織田裕二拍戲40年：前所未見！《北方謙三 水滸傳》再合體反町隆史
織田裕二領銜主演的年度史詩鉅作《北方謙三 水滸傳》，將於15日與日本同步全台獨家首播。本劇改編自日本文壇巨擘北方謙三銷量突破1160萬冊的傳奇小說，集結織田裕二、反町隆史、龜梨和也等天王級卡司，以電影規格還原北宋末年的壯闊戰火。該劇製作規模更被日媒譽為「規格外（超越一般規模）」，讓織田裕二感嘆：「這是我演戲 40 年來，從未見過的壯麗規模。」
小琉球環保蟑螂 被訴求刑3年6月
屏東縣琉球鄉垃圾清運費補助每噸5000元是全台離島最高，但前年卻歷經9度流標，導致島上堆置近600噸垃圾、臭氣沖天，經檢警追查發現竟是「環保蟑螂」以每噸600元「回饋金」名義勒索業者，不法牟利達576萬元，檢方近日依恐嚇危害安全等罪起訴李男等4人，並具體求刑3年6月以上徒刑。
老人家庭暴力案件升高 113專線春節不打烊守護長輩
農曆春節期間，許多家庭闔家歡樂，但也有人身陷家庭暴力中。衛生福利部呼籲，如果民眾與家人間發生暴力衝突，或發現身旁親友、鄰居遭受家庭暴力威脅，可以撥打113求助或諮詢。一個小動作，可能即時挽救一條生命，需要每一個人的力量、守望相助。隨著我國邁入超高齡社會，老人遭受家庭暴力等保護通報案件數逐漸增加，2025年共2萬多件老人保護通報案件，其中最大宗是（孫）子女對（......
台美貿易協定稻米輸入不降稅 米穀公會肯定談判團隊守護台灣米
我國今（13日）公布與美簽署「台美對等貿易協定（ART）」，我方守住包含稻米、紅豆、大蒜、雞肉等多達27項農產品防線，中華民國米穀商業同業公會聯合會今（13日）肯定政府談判成果，表示稻米為我國最重要的糧食作物，守住稻米將有助國內稻農收入穩定。
56次違規出口遭鎖定！應材兩倍重罰換取和解 美中科技禁令防線首度揭露
應用材料公司因規避監管，向遭制裁中芯國際非法出口半導體設備，與美商務部和解，支付2.52億美元罰鍰。應材透過「繞道出口」轉運離子植入機至中芯，違反美方管制。罰金達違規交易兩倍與法律上限，凸顯美方嚴防科技輸中決心。應材對和解滿意，調查結案。
標榜網紅款！ 恆春夜市現「非法中國零食」 衛生局開罰
屏東縣 / 綜合報導 屏東縣衛生局，年前到恆春夜市稽查，發現有攤商違法販售未經核准輸入的中國零食，標榜「社群暴紅款」，經查，未取得輸入許可，通通遭稽查人員下架封存，業者最重面臨3百萬元的罰鍰。過年前，衛生局人員來到屏東恆春夜市稽查，攤商擺出零食，但仔細一看，全部都是簡體字，一個約10塊到15塊，標榜社群網紅款，但這些通通都是非法販售，簡體包裝上，有麵筋、辣條和辣片等5項調味食品，遭衛生局勒令下架、停止販售。由於去年年節，恆春夜市也發生類似違規案件，沒想到今年年前回來稽查，又發現有攤商，販售來入不明的中國零食，通通被下架封存，後續也帶回相關證據，進行後續裁處。衛生局食品藥物管理科科長陳彥任說：「依食品安全衛生管理法第30條規定，自國外輸入食品除自用外，應向食藥署申請查驗，取得輸入許可通知，始得進口販售。」違者可面臨3萬到300萬元罰鍰，衛生局強調，缺乏合法輸入許可證明的食品，恐怕潛藏非法添加物或防腐劑超標的風險，提醒民眾，別購買標示不明的零食，以免將食安風險吃下肚。 原始連結
德國憲法法院駁回加薩巴勒斯坦人訴德國軍售案
德國最高法院今天(12日)駁回一名加薩巴勒斯坦平民提起的訴訟，試圖就德國向以色列出口武器一事控告德國政府。 在「歐洲憲法與人權中心」(ECCHR)的支持下，這名申訴人質疑德國核准出口的零組件被用於加薩的以色列戰車。 該案在2024年與2025年先後遭下級法院駁回後，當事人向位於卡爾斯魯爾(Karlsruhe)的德國聯邦憲法法院(Federal Constitutional Court)提出上訴。 不過，法院裁定駁回此案，指出申訴人未能充分證明，專責法院誤判或恣意否認對其可能負有的保護義務。 法院表示，雖然德國有義務保障人權並遵守國際人道法，但這並不代表國家必然須為個別人士採取特定行動。法院並指出：「如何履行一般性的保護義務，原則上應由國家機關自行決定。」 「歐洲憲法與人權中心」形容該裁定為「對平民訴諸司法權利的一大打擊」。 該組織的「國際罪行與法律問責計畫」共同主任施瓦茲(Alexander Schwarz)表示：「法院雖承認保護義務，卻僅止於抽象層次，未能確保其真正落實。」他說：「對於因德國軍火出口，生命可能受到威脅的人而言，司法救濟的大門形同關閉。」
只請7天產假反而惡化夫妻關係！爸爸延長育嬰假，媽媽的育兒焦慮降低25%
當父親不再只是「幾天陪產就回職場」，母親的育兒壓力、夫妻分工衝突，甚至女性的職涯發展，都出現明顯改善。
用母語播報新聞 桃園自強國小寒假推出本土語營隊
為迎接2月21日國際母語日暨台灣母語日，桃園市自強國小在寒假期間舉辦「校園本土語言新聞小主播研習營」，來自桃園市20所國小、2所國中，共45位五至八年級學生熱情參與，從臺灣台語、臺灣客語的學習，以及到
看不出年齡的秘密！用克蘭詩精華粉底、DARPHIN緊塑修護霜、DIOR透亮水凝露打造「澎潤、緊緻、透亮」巔峰膚況
克蘭詩 黃金雙萃精華粉底液底妝迎來劃時代變革！今年克蘭詩把抗老經典【黃金雙萃精華】雙管雙萃科技與傳奇抗老成分首度應用於底妝，有別於市面上精華混入粉底的產品，雙管設計確保每次按壓都能瞬時激活高效成分，更成功穩定兩大極難共存的抗老關鍵「木瓜煥亮酵素」與「膠原雙...
明知不行，卻停不下來？科學揭手機成癮真相：大腦結構完全改變
網路成癮的青少年會有這樣的發展，其實是因為負責追求刺激與快感的「獎勵系統」發育得早，但負責理性思考、延遲滿足的腦區卻要到 25 歲左右才成熟。
安南醫院榮獲腎臟病照護特色醫院 獲獎團隊進駐宏科醫院
糖尿病腎病變（DN）為國人常見且嚴重的慢性併發症，長年高居台灣末期腎病與洗腎主因之一，而糖尿病、高血壓與血脂異常等「三高」問題，更是造成腎功能惡化的主因；臺南市安南醫院榮獲「康健雜誌2025年腎病照護特色醫院」殊榮，為守護糖尿病患者腎臟健康，宏科醫院腎臟科宣布邀安南醫院獲獎照護團隊進駐，全面啟動專業腎臟醫療服務，共同守護民眾腎臟健康。糖尿病患者罹患慢性腎臟病（CKD）風險遠高於一般族群。根據研究指出，若三高控制不佳，特別是高血糖，罹患CKD的機率可能為正常者的近三倍，且惡化進程加快。許多患者在腎功能明顯下降後才察覺，錯過治療時機，「早期篩檢、早期治療」成為關鍵。根據二零二五年美國糖尿病學會（ADA）與台灣最新醫學會指引建議，所有第二型糖尿病患者以及罹病超過五年的第一型糖尿 ...
東岸商場演練隨機攻擊應變
記者張上耕∕基隆報導 鑑於國內暴力事件頻傳，為提升重大突發事件應變能力，基市警局在基…