全台老人受暴年多2200件！ 過年困在家淪「晚輩精神暴力」高峰 145

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

過年本該是一家團圓的溫馨時刻，在台灣，卻也是家庭暴力發生高峰，尤其是老人家受害最大。衛生福利部今（12）日發布最新統計數字，去年共有超過2.6萬件老人保護通報案件，又以晚輩對長輩的暴力案件最多、占比接近六成。衛福部分析更發現，隨著台灣正式進入超高齡社會，近年65歲以上老人受家暴案件明顯出現增加趨勢。

衛福部統計，114年共有2萬6684件老人保護通報案件，其中最大宗是（孫）子女對（祖）父母暴力案件占57％，其次是夫妻或伴侶間暴力案件占26％。

廣告 廣告

衛福部保護服務司司長郭彩榕說，衛福部已經觀察到老人遭受家庭或非家庭成員暴力的保護通報案件數逐漸增加，一方面是因為國內正式進入超高齡社會後，65歲以上人口增加，儘管受暴比例沒有大幅度上升，但光就案件數而言，確有上升；相較113年通報數為2萬4396件，去年就增加2288件。

分析家暴樣態。郭彩榕表示，老人受暴，仍以晚輩對長輩的家庭暴力為多，且又以冷暴力、精神暴力為主，多於肢體暴力。

郭彩榕說，往年經驗，只要是長假、年假過後，相關老人受暴通報案件數均會略多一點，主要是受到通報遞延的效應，老人家年節假期多在家，加上可能因失智或失能難以求助，或受傳統文化影響而隱忍不敢求助，因此，要提醒一般民眾多一點「雞婆心」，更有警覺一點，多關心周遭長輩，若發現長輩身上有不明傷口或神色有異等，可撥打113進行諮詢，使服務資源及早介入，共築社區安全網，協助老人在社區中安全生活。

衛福部強調，113保護專線全年無休，在春節期間將持續運作，提供24小時免付費家庭暴力諮詢及求助服務，有國、台、英、越南、泰、印尼、日等多國語言的電話服務，民眾亦能透過簡訊及網路對談獲得服務。不過，若有危及生命安全之緊急事件，建議立即撥打110報案，以及時制止暴力傷害持續擴大。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

全台新染愛滋人數22年新低 北市卻冒警訊「通報上升9.34%」

年菜「損腎、壞血壓」三成腎病患者年後惡化 佛跳牆也入列

【文章轉載請註明出處】