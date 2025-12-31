全台老屋都更最少100年！560萬人屋雙老風暴，大整建潮能帶來春天？
台灣是全球最先進的晶片之島，卻同時正邁入「人屋雙老」的時代：人口快速老化，屋齡也同步老化。這場雙重焦慮，正以驚人的速度席捲全台。
一位來自中和的鄭阿姨，2025年12月18日，擠進了人潮洶湧、在板橋區公所舉辦的內政部「老宅延壽」說明會，她一邊翻看補助簡章，一邊想到多次嘗試都更重建，因基地過小，無人願意承接，如今整棟老公寓鄰居們都邁入70多歲高齡，樓梯窄且常潮濕，有人步履蹣跚爬不上5樓。
這場說明會，她代表了整棟住戶：「這次不管政府怎麼說，我們都同意做！」她顫抖的雙手用力捏著手中說明文件苦笑道。
銀髮族擠爆老宅延壽說明會！
計畫未上路就有人帶同意書急申請
這是全台灣近560萬戶屋齡逾30年老宅住戶的真實心聲之一，過去1個月來，商周追蹤了內政部的「老宅延壽機能復新計畫」（以下簡稱老宅延壽）說明會，也走入整建現場、老屋換新屋的家庭中。
在1個月內，內政部辦了9場巡迴說明會，每一場都宛如跨年演唱會，滿場黑壓壓人潮中盡是銀髮如霜，鮮明且讓人印象深刻。而每到說明會下半場，銀髮族排隊搶麥克風提問，「我家老屋能申請嗎？」還有人誤以為計畫已正式上路，擔心名額有限，特地自台南搭高鐵北上松山場。年逾50多歲的她一到現場，便拿出整棟鄰居的委託書，急切詢問：「今天聽完就能申請了嗎？」
鼓勵民眾整修老屋的「老宅延壽」，其實是個「新瓶裝舊酒」的方案，但為何會意外引爆成現象級熱潮？
台灣有近6成是30年以上老屋
都更危老緩不濟急，恐等至少100年！
根據內政部統計數據計算，台灣30年以上老屋，近年來平均每年增加20多萬戶，預估2026年將達到560萬戶，占全台房屋總存量的近6成，其中4至5層樓高、沒有電梯的戶數就多達206萬戶。
這些老屋有的沒電梯、有些碰到下雨天，地面就濕滑不平、樓梯間採光不足、或有外牆剝落、管線雜亂、結構不穩，每發生一次地震，老屋就更脆弱，多數恐難以承受5級以上地震。
偏偏台灣也正快速邁入「超高齡社會」，65歲以上人口比率已近20％，每5人就有1位是老人。其中有13萬名長者是獨自居住在沒有電梯的老舊公寓，面臨「下不了樓」的困境。
人屋雙老交疊的困境，從個別家庭，上升為社會國家發展的非典型國安危機。
然而，本被視為老屋解方的都更或危老重建緩不濟急，10多年來，累計核案量僅6,700件。逢甲大學土木工程系教授張智元表示，按現在的都更重建速度，全部老屋都更完，要花至少100年！
整建催生「整合專家」新需求
大型建商也看上先整建、後重建商機
不能坐視老人困死老屋，各縣市政府便紛紛針對老屋整建給「蘿蔔」，例如補助加碼、同意比率下調為1/2、簡化程序，甚至可以有條件式的提前撥款，資深危老都更推動師謝維浩就觀察到，整建因此進展得越來越快。
在整建需求大增下，新的生態系與商機也因此產生，第一個是老公寓整建後，特別是增設電梯和外牆拉皮，資產會實質產生增值。第二個是增設電梯商機。還有整合專家的工作因此誕生。至於大型建商更看上了先整建、後都更的商機。
整建、換屋都是選項
近560萬老宅住戶要行動才可能迎來春天
都更和整建，並不是二選一。都更要花時間等，但老屋的安全和功能要先修好。
但現行政策仍不夠，民眾要起身而行，才能讓長期策略模糊、只做3年、少到只補助600棟老屋的政府，正視人民正面臨人屋雙老的國安危機。
在這個人屋雙老的時代，要像鄭阿姨一樣，只有起身行動才有春天。
撰文者：劉萍 製作人：呂國禎
※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。
※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。
