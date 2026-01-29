全台肺癌篩檢最新分析！ 罹癌者「一風險」比重度吸菸還凶 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

肺癌發生率、死亡率均高居國人十大癌症之首，衛福部從111年開始將肺癌篩檢納入為第五癌篩檢，成為世界第一個針對高風險族群肺癌篩檢的國家。國健署今（29）日公布最新統計數字，迄今已提供27.7萬人次檢查服務，並找出3139名確診肺癌個案，進一步分析發現，其中6成4具肺癌家族史，高於重度吸菸者的3成1。

國健署是自111年7月1日起，將肺癌篩檢納入為國內的第五癌篩檢，補助肺癌高風險族群每二年一次免費胸部低劑量電腦斷層（LDCT）檢查服務。

國健署公布，截至114年12月31日止，全國肺癌篩檢已提供27萬7306人次檢查服務，並找出3139名確診肺癌個案。若以風險因子區分，其中2020人（64.4%）具肺癌家族史，991人（31.6%）為重度吸菸者，128人（4.1%）同時具肺癌家族史且為重度吸菸者。

國健署指出，因接受篩檢而確診個案中高達8成（2556人）屬早期（0期及1期）個案，僅約1成（453人）屬晚期（3期及4期）個案；而根據最新發布的112年癌症登記資料顯示，非因篩檢而確診的個案中僅有約4成屬早期個案，晚期個案則約5成，顯示篩檢有助於早期診斷。

國健署署長沈靜芬表示，肺癌112年標準化發生率，為每10萬人口44.9人；113年標準化死亡率，則為每10萬人口21.2人，均位居十大癌症之首，而肺癌早期多無明顯症狀，出現症狀再就醫時，往往是肺癌第3期或第4期，錯過了治療的黃金期。要成功的減少肺癌第4期才被診斷出來的風險，還是需要高風險個案積極參與篩檢，111年及113年曾經篩檢且結果無異常的民眾，請務必記得今年再來預約肺癌篩檢。

依據國健署癌症登記資料，第1期肺癌的5年存活率約9成，若到第4期才就醫，存活率僅剩1成。國健署提醒，除了吸菸者應及早戒菸，更重要的是透過定期篩檢，落實「早期發現、早期治療」。

目前具健保身分且符合以下任一資格之民眾，可每二年接受一次LDCT檢查服務：

(１)具肺癌家族史：40歲至74歲女性或45歲至74歲男性，且其有血緣關係之父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌。

(２)重度吸菸者：50歲至74歲且吸菸史達20包-年（備註）以上，戒菸未達15年之重度吸菸者。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

