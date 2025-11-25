全台薑母鴨店不賣白飯？內行網友指出「這」關鍵原因

生活中心／李筱舲報導



最近天氣逐漸轉冷，許多民眾喜歡趁冬天享用熱騰騰的薑母鴨火鍋暖身。近日，一名網友在社群上表示，自己在一家薑母鴨店聽到老闆說：「全台薑母鴨沒有一間有賣白飯的」，讓原PO好奇提問：「台灣到底有沒有賣白飯的薑母鴨店？」文章一出，立即引發網友熱議。









全台薑母鴨店都不賣「白飯」？老闆發誓引網熱議笑喊：他要確定捏！

原PO好奇在Threads上詢問網友「台灣有沒有賣白飯的薑母鴨店」，內行網友表示「白飯與麵線」相比，麵線當然比較好賺。（示意圖／民視新聞資料照）

廣告 廣告





一名網友在Threads上分享，自己近日到薑母鴨店用餐時，聽到老闆說：「全台薑母鴨沒有一間有賣白飯的」，而且老闆還發誓，惹得原PO忍不住好奇發問：「好想知道全台有沒有賣白飯的薑母鴨喔？」貼文一出，有內行網友分析，白飯吃完就很有飽足感，客人沒辦法點太多其他品項。也有網友表示：「白飯10元，麵線35元，哪個好賺？」、「賣白飯，麵線就不用賣了，而且飽足感強，加點也沒了」、「前陣子立冬去吃真的沒有賣白飯，只好去旁邊買一盒雞肉飯來配」、「雖然麵線很好吃，但身為白飯人還是需要白飯。」。

全台薑母鴨店都不賣「白飯」？老闆發誓引網熱議笑喊：他要確定捏！

另有多名網友表示，台灣有不少薑母鴨店已提供白飯。（示意圖／民視新聞資料照）

不過，也有許多網友透露，其實已經有不少薑母鴨店提供白飯：「可以叫你老闆別那麼老人，誰說沒有的，十幾年前就吃過有白飯的」、「他要確定捏，我吃過好幾家都有白飯」、「以前永康鳥店隔壁那家薑母鴨有賣白飯，但現在我不知道」、「有啊！我家附近就有賣白飯」還有網友幽默表示：「下次再請老闆對鏡頭發誓一次？？」。

原文出處：全台薑母鴨店都不賣「白飯」？老闆發誓引網熱議笑喊：他要確定捏！

更多民視新聞報導

《鬼滅》票房破億！原作繪「忍醬」特典網哭了

中國「10大不去日本理由」影片 鄉民笑喊：在反串？

拉麵店就愛「販賣機」？內行揭：能避開「這種」客人

