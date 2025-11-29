全台薑母鴨店都不賣白飯？內行曝：要最大化收益

隨著氣溫下降，薑母鴨成為民眾冬季進補的熱門選擇。一名網友在Threads上分享，聽聞店家老闆聲稱「全台薑母鴨店沒有一家賣白飯」，讓他感到相當困惑，此文一出隨即引發大批網友熱烈討論。

薑母鴨。（圖／中天新聞）

該名網友表示，老闆說話時語氣十分篤定，甚至發誓全台都沒有薑母鴨店販售白飯，因此他決定在網路上發問求證。貼文發出後引來大量留言響應，許多人回想自己的用餐經驗後證實，確實幾乎沒看過薑母鴨店提供白飯。有網友留言直呼「昨天吃的帝王食補還真的沒有白飯」、「吃了30年都沒遇過有白飯的」、「羊肉爐也一樣，白飯控很痛苦」。

廣告 廣告

不少網友也分享因為店家不提供白飯而衍生的用餐經驗。有人表示「好像是欸，之前去家裡附近的沒賣白飯，還叫我去隔壁買來吃」，更有人透露曾外帶雞肉飯或在用餐前先到熱炒店購買一袋白飯，「前陣子立冬去吃真沒有賣白飯，只好去旁邊買一盒雞肉飯來配」。

不過仍有少數網友指出部分薑母鴨店願意販售白飯。有人留言提到「高雄阿蓮有一間」、「岡山也有店家賣」、「蘆竹有白飯、麵線吃到飽的薑母鴨」，「下營，鐘家薑母鴨，鵝油拌飯 一碗10元」、「台南佳里 上新薑母鴨有白飯」。

針對多數店家選擇不賣白飯的原因，內行網友則從商業角度提出分析，主要是基於利潤考量。有留言指出「飯吃一碗就飽10元。麵線40元可能要吃3碗，你覺得呢」、「麻油麵線賣40元大家能接受，但白飯賣40元一定上新聞」，點出價格與接受度的落差。也有人表示「一年只開幾個月，當然要最大化收益」、「賣白飯很快就吃飽，要怎麼賺錢」。

延伸閱讀

葡萄酸溜溜！台積電人均年薪357萬 美網友：比FAANG新人還低

全球「三大危險區」規模6地震頻仍 專家：恐出現9以上強震

基隆自來水傳油味！台水停抽基隆河水源 宣布3項補償措施