全台薑母鴨「沒有一間賣白飯」？ 內行人揭原因：很合理





在寒冷的冬日，不少人都想吃薑母鴨或羊肉爐暖身進補。有網友表示，聽某家薑母鴨店的老闆說「全台薑母鴨沒有一間有賣白飯的」，他好奇此說法真偽，也引來眾多網友加入討論。

有網友在社群媒體Threads發文，表示最近聽到有薑母鴨店老闆宣稱「全台薑母鴨沒有一間有賣白飯的」，而且老闆說得相當篤定，甚至還發誓，因此激發他的好奇心，想知道老闆所說的是真的嗎？也想問問其他網友，有沒有看過賣白飯的薑母鴨店？

▼原PO表示有薑母鴨店的老闆宣稱「全台薑母鴨沒有一間有賣白飯的」，讓他很好奇此說法的真實性。（示意圖／東森新聞資料照）

廣告 廣告

此話題吸引許多網友留言，眾人紛紛發表自己的經歷，：「昨天吃的帝王食補還真的沒有賣白飯」、都是麵線吧？」、「我去的薑母鴨都沒有白飯，但我又超愛吃白飯的，跟薑母鴨根本絕配」、「吃了30年的薑母鴨，還真沒有遇過有賣白飯的，這幾年還要幫兒子偷渡白飯進去」、「我們家附近的也沒有，不過他們說可以自己帶白飯去吃」、「前陣子立冬去吃真沒有賣白飯，只好去旁邊買一盒雞肉飯來配」，許多人都表示，確實沒見過薑母鴨店內販售白飯。不過，也有網友提供少數有賣白飯的薑母鴨店資訊，大多在高雄地區：「我附近的有，在高雄阿蓮！」、「岡山區有一間有賣」、「蘆竹有一間白飯麵線吃到飽的薑母鴨」。

▼內行網友指出，薑母鴨店內常賣的是麵線而不是白飯，是因為賣麵線的利潤比白飯更高。（示意圖／取自pixabay）

有網友也好奇，薑母鴨明明很下飯，為何店內不賣白飯？對此，有內行網友認為商家是基於「利益最大化」原則：「白飯很快就飽了，怎麼賣你其他東西？」、「麵線40元一份，要吃飽要吃很多份。白飯20一碗，一碗就飽了」、「麻油麵線跟你收40你能接受，白飯跟你收40，肯定上新聞…一年只開相對少數時間的店面，利益最大化比較合理」、「賣麵線比較好賺」。

（封面圖／東森新聞）

更多東森財經新聞報導



薑母鴨「1個冬天賺百萬」？ 過來人曝辛酸：每天工作14小時

做半年休半年 員工照領薪水！這三家爽店秘密在「這件事」

羊肉爐、薑母鴨沒白飯吃 老闆說理由！