全台藍白合？ 鄭麗文：有很大推廣空間

國民黨主席鄭麗文今天表示，藍白合未來有很大推廣空間。(記者盧賢秀攝)

〔記者盧賢秀／基隆報導〕國民黨主席鄭麗文今天到基隆市，被問到未來藍白合會不會全台實現？鄭麗文表示，藍白合基隆市就是最好的示範，未來可能在其他的縣市有很大推廣的空間。

鄭麗文說基隆是藍白合作的模範市，這一次因為民眾黨主席黃國昌主席也特別對於合政府提出倡議，她認為這個理念很好，大家能夠共同的在政策上合作，在施政上面的理念上面做連結。

她表示，在2026年的地方政府選舉，我們可以看到過去這一屆基隆市就做了最好的示範，所以這個非常完美的契合，藍白合作基隆市政府可以說是做了一個最好的一個例子，未來可能在其他的縣市有很大推廣的空間。

