全台藥局破萬家 轉型銀髮照護站迎戰高齡社會

台灣藥局數量已突破1萬家，超越便利商店的分店數量，民眾在社區巷口幾乎都能找到藥局解決輕微健康問題。隨著2025年台灣正式邁入超高齡社會，平均每5人就有1人年滿65歲，社區藥局正轉型為多元健康照顧站，除提供傳統藥事服務外，更擴展至慢性病管理與健康促進活動，成為銀髮照護的重要力量。

財政部統計數據顯示，全台灣藥局數量已超越超商，社區藥局正轉型為多元健康照顧站。（示意圖／報系資料照）

中華亞健康協會常務理事吳天誠表示，慢性病與心血管疾病有年輕化趨勢，社區藥局將持續整合健康管理資源，成為多元健康照顧站，除了藥物諮詢，還提供慢性病管理及健康促進活動。這項轉型有助於建構更完整的社區健康照護網絡。

台北市藥師公會理事長尹岱智形容社區藥局就是「社區的好鄰居」，他率先領軍600位藥師，從社區健康公益起跑，推進居民自我健康管理。尹岱智指出，藥師除了原有的藥事照顧與用藥安全執業與教育外，還可提供更多公共衛生、預防保健及健康促進的照護服務。

尹岱智帶領公會積極與台北市衛生局和相關團體合作，推動包括癌症篩檢、戒菸防毒、失智症教育等服務，為社區居民提供即時的健康照顧。在高齡化社會趨勢下，藥局逐漸跳脫傳統模式，連結長照服務，為銀髮族開創新服務與商業模式。

藥師公會全聯會理事長林憶君表示，她上任後設定三大方向目標，包括提升藥師專業價值、保障藥師權益及改善職業環境，並強化教育與國際交流。林憶君指出，衛福部食藥署與藥師公會全聯會已攜手建置「藥品供應監測系統」，目前溝通管道順暢。

藥師公會全聯會理事長林憶君表示，缺藥背後有健保藥價過低的隱憂，全聯會將協助民眾接受學名藥，並擔任專業照護角色。 （示意圖／Pixabay）

然而，林憶君也提到缺藥問題背後有健保藥價過低的隱憂，例如部分藥品的製造成本已高於健保給付價格，導致廠商選擇退出台灣市場。全聯會將協助民眾接受學名藥，並在用藥安全上擔任專業照護角色。

林憶君強調，將積極發揮藥師力量，團結全國藥師，以「藥師專業領航、藥界權益保障、健康永續發展」為核心方向。同時，她也呼應中華亞健康協會與台北市藥師公會的合作，啟動串聯資源，推動全民健康，讓更多年輕人認識亞健康觀念，並從日常生活中做好健康管理。

