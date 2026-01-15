全台血庫剩5.3天 O型最缺
記者陳柏翰∕台北報導
近期冷氣團接續報到，低溫影響捐血意願。血液基金會15日指出，據統計，全台庫存只夠用5.3天，其中O型最缺，僅剩4.7天。由於今年春節連假長達9天，血基會按照慣例會先儲存足夠的血液庫存量，加上每天可能使用量，到除夕為止仍不足24萬袋血，呼籲民眾踴躍捐血。
血液安全庫存量為7至10天，4至7天為偏低，4天以下為急缺。血液基金會統計，截至15日上午7時30分止，全台血庫只夠用5.3天，其中A型血庫存量剩5.2天、B型血5.9天、O型血4.7天均偏低，僅有AB型血為正常。
進一步分析各捐血中心血庫數據，其中最缺血的是台中捐血中心，血庫只剩下4.6天，其中A型血庫存量剩4.3天、B型血6天、O型血3.9天，AB型血6.1天，全數偏低；台北捐血中心與新竹捐血中心僅夠用5.5天，並列第二缺的地區。
台北捐血中心A型血庫存量剩5.3天、B型血5.6天、O型血4.8天均偏低，AB型血為正常；新竹捐血中心A型血庫存量剩4.4天、B型血6.6天、O型血5天均偏低，AB型血為正常。
另，統計顯示，高雄捐血中心血庫剩5.6天，其中A型血庫存量剩6.3天、B型血5.7天、O型血5天均偏低，AB型血同樣為正常。
血液基金會公關處處長黎蕾15日表示，血液庫存主要受到2個因素影響，一是捐血量，二是病患用血需求。每當天氣轉冷時，病人用血量往往增加，但捐血民眾因為不願外出，捐血量反而下降，導致血液庫存容易偏低。
黎蕾指出，目前A型、B型與O型血液庫存量都明顯不足，其中以O型最為吃緊。全台O型血液庫存僅剩4.7天，一般認為4天以下就屬於警戒狀態。
由於因天氣寒冷導致病患用血需求增加外，接下來還必須提前儲備血液，黎蕾呼籲，A型、B型與O型的民眾，趁著這段時間踴躍捐血，以因應即將到來的9天年節連假期間的用血需求，盼在除夕前1天募得24萬袋熱血。
