全台血庫只剩3.7天 A型、O型血急缺

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲全台血庫以A型及O型血為極缺的狀態。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWNEWS今日新聞] 全台血庫拉警報！根據台灣血液基金會統計，截至今（12）日下午1時，A型血和O型血都出現「急缺」，庫存僅剩3.3天、2.6天。台北捐血中心主任林敏昌說，週五往往是血庫庫存比較緊張的時間，而傾盆大雨也是「硬傷」，天氣影響非常大，也導致庫存一直下滑。呼籲民眾踴躍挽袖捐血。

根據台灣血液基金會最新統計數據，截至今日下午1時，A型及O型都出現「急缺」，A型只剩3.3天、O型剩2.6天；另外，高雄中心同樣是A型及O型都是「急缺」，剩4天、剩2.1天。

廣告 廣告

台中中心則是A型、O行也急缺，各剩1.8天、2天；新竹中心則是O型及AB型都急缺，僅剩3.4天、1.7天；高雄中心A型、O型急缺，各剩下3.4天、3.1天。

連日大雨成捐血硬傷 台北捐血中心籲：踴躍捐血

近日的傾盆大雨可說是「硬傷」，因為天氣變化大，影響民眾出門意願。林敏昌表示，今日看到血庫狀況持續下滑，而全台一天庫存量需要6000袋以上，台北則需2200袋，目前捐血量減少1至2天的庫存，呼籲民眾踴躍捐血。

為了降低捐血人收到詐騙簡訊的風險，台灣血液基金會執行長王宗曦表示，基金會向數位發展部申請專屬短碼「61420」，作為發送官方簡訊的代碼。不過，血液基金會不會主動打電話給捐血人詢問個資，只有下列3種情況會透過專屬短碼「61420」發送通知，包括捐血邀約與各地捐血活動提醒、特殊血型的緊急募集通知、捐血間隔即將屆滿。

當捐血人收到「61420」發送的簡訊，即可一眼認明是官方的重要通知，別誤以為是詐騙簡訊就刪除。

更多 NOWNEWS 今日新聞 報導

50歲婦「眼睛乾」點人工淚液！雙眼視力剩0.1 醫檢查：角膜破皮

高雄爆登革熱「醫院群聚」！隔壁房4人也中鏢 孳生源待釐清

為保險理賠！居家治療推不動 石崇良喊話業者：都住院會賠更多