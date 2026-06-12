全台血庫只剩3.7天 A型、O型血急缺
[NOWNEWS今日新聞] 全台血庫拉警報！根據台灣血液基金會統計，截至今（12）日下午1時，A型血和O型血都出現「急缺」，庫存僅剩3.3天、2.6天。台北捐血中心主任林敏昌說，週五往往是血庫庫存比較緊張的時間，而傾盆大雨也是「硬傷」，天氣影響非常大，也導致庫存一直下滑。呼籲民眾踴躍挽袖捐血。
根據台灣血液基金會最新統計數據，截至今日下午1時，A型及O型都出現「急缺」，A型只剩3.3天、O型剩2.6天；另外，高雄中心同樣是A型及O型都是「急缺」，剩4天、剩2.1天。
台中中心則是A型、O行也急缺，各剩1.8天、2天；新竹中心則是O型及AB型都急缺，僅剩3.4天、1.7天；高雄中心A型、O型急缺，各剩下3.4天、3.1天。
連日大雨成捐血硬傷 台北捐血中心籲：踴躍捐血
近日的傾盆大雨可說是「硬傷」，因為天氣變化大，影響民眾出門意願。林敏昌表示，今日看到血庫狀況持續下滑，而全台一天庫存量需要6000袋以上，台北則需2200袋，目前捐血量減少1至2天的庫存，呼籲民眾踴躍捐血。
為了降低捐血人收到詐騙簡訊的風險，台灣血液基金會執行長王宗曦表示，基金會向數位發展部申請專屬短碼「61420」，作為發送官方簡訊的代碼。不過，血液基金會不會主動打電話給捐血人詢問個資，只有下列3種情況會透過專屬短碼「61420」發送通知，包括捐血邀約與各地捐血活動提醒、特殊血型的緊急募集通知、捐血間隔即將屆滿。
當捐血人收到「61420」發送的簡訊，即可一眼認明是官方的重要通知，別誤以為是詐騙簡訊就刪除。
更多 NOWNEWS 今日新聞 報導
50歲婦「眼睛乾」點人工淚液！雙眼視力剩0.1 醫檢查：角膜破皮
高雄爆登革熱「醫院群聚」！隔壁房4人也中鏢 孳生源待釐清
為保險理賠！居家治療推不動 石崇良喊話業者：都住院會賠更多
其他人也在看
《鐵拳教育》紅到好萊塢！金武烈撞臉約翰希南「釣出本尊認證」互玩經典哏
讓影迷津津樂道的話題又添一樁。男主角金武烈因為精壯的體格與剛毅的輪廓，被全球網友戲稱為「韓國約翰希南」，沒想到這波討論，竟然釣出好萊塢巨星約翰希南（John Cena）本尊，在擁有超過2100萬粉絲的個人IG上，無預警曬出金武烈的劇照，引爆全網驚呼：「這到底是什麼夢幻聯動！」
54歲朱茵「逆天凍齡照」曝光！清純模樣宛如女大生 時隔8年回歸大銀幕
久未現身大銀幕、54歲香港女星朱茵，上一部在大銀幕跟觀眾見面作品為2018年《古宅》，時隔八年終於再見她身影，在劇情長片《不得不好死》（暫名）與陳奕迅飾演MIRROR成員柳應廷（Jer）的父母。在釋出的電影開鏡照中，朱茵一頭俏麗短髮，膚色白皙，穿著襯衫模樣宛如女大生，令人驚嘆歲月完全沒在她身上留下痕跡。
新竹氣爆奪2命！便當店「差4公斤免列管」 受災戶求償恐成難題
這起氣爆發生在今日凌晨3時許，消防局於4時5分趕抵現場搶救。初步調查顯示，事故疑似因瓦斯外洩引發爆炸，詳細原因仍有待進一步鑑定。爆炸當下威力驚人，不僅造成3層樓建築部分磚牆坍塌，衝擊波更波及周邊住宅及停放的汽機車。其中鄰近麵包店的一對老夫妻不幸喪命，另有2名傷...
世界盃墨西哥揭幕：夏奇拉熱鬧開唱，場外數百人抗議
在墨西哥城的開幕典禮星光雲集，然而阿茲特克體育場周邊也出現警方與抗議者之間的零星衝突。
見兒媳把剩菜擺面前！婆婆下意識「1舉動」太反常 全網羨慕：滿滿的愛
綜合陸媒報導，這段畫面由兒媳親自拍攝並分享至社群平台，短時間內獲得超過18萬人按讚，引發大批網友留言討論。兒媳透露，婆婆個性大而化之，不太擅長表達情感，但在生活細節上總是十分貼心。她回憶，每次家中蒸蛋上桌時，婆婆總會把最嫩、最好吃的那塊留給自己，而這樣的照...
同期男星閃兵丟工作 鳳小岳代言接不完大賺八位數
問及是否因閃兵風波意外受惠，鳳小岳笑說：「這我沒有多想，希望大家覺得是我很努力（才有這些代言活動）。」也謙虛表示，對於曝光多非常榮幸，對於演藝圈起起伏伏，一定要保持平常心。鳳小岳表示，近期正在從事幕後，做編劇、開發電影，也在等待好劇本上門。他也很注重身體...
30歲美妝女神突宣布罹乳癌！生活超自律仍中鏢 她揭最大警訊
Cara Wu表示，過去一直以來都相當重視身體健康，不僅長期維持運動習慣，也鮮少接觸菸酒，生活作息規律，飲食則以天然原型食物為主。因此當醫師告知確診結果時，她腦中第一時間浮現的不是治療問題，而是不斷思考究竟是哪個環節出了狀況。面對外界關心，她透露醫師曾提醒，不必...
SpaceX今上市定價135美元！專家分析走勢
[NOWNEWS今日新聞]富豪馬斯克旗下太空探索公司SpaceX今日將在美國那斯達克公開上市，定價每股135美元，將創下史上規模最大的美國首次公開募股（IPO），估值達到1.77兆美元。究竟Space...
新莊公寓頂樓變「空中垃圾山」！被罰4次繼續堆 屋主稱：研究核能
從曝光畫面可見，公寓頂樓鐵皮幾乎完全被雜物掩蓋，包括輪胎、塑膠椅、折疊桌、腳踏車、行李箱、電風扇以及廢棄家電等物品散落各處，部分物品甚至跨越女兒牆，延伸至鄰棟屋頂。密密麻麻的堆積景象讓不少網友直呼誇張，擔心颱風來襲時恐有高空墜物風險，也憂慮環境髒亂恐成為...
新疆版Labubu爆紅！遊客排2小時也要買 攤主每天只睡3小時
綜合《羊城晚報》等陸媒報導，這款名為「富貴小羊」的手工玩偶自今年5月起迅速竄紅，被不少網友封為「新疆版Labubu」。圓滾滾的大眼睛、捲毛造型、粉嫩耳朵與微笑表情，加上濃濃新疆民族特色元素，成功擄獲大批遊客與網友的心。從黑龍江、四川、廣東到陝西，不少遊客專程到烏...
安以軒消失螢光幕10年回來了 無預警主演A-Lin 新歌MV
【記者林丞偉／台北報導】金曲歌后A-Lin今年接下第37屆金曲獎典禮主持棒，正在備戰的她，搶「鮮」推出新歌《一個人》，唱出每個在人群裡安靜逞強的人，再次透過歌曲陪伴每個總是把脆弱藏起來的靈魂，MV女主角更是驚喜邀來婚後淡出螢光幕10年的戲劇女神安以軒。
台中神岡工廠驚傳工安事故 男員工操作沖壓機「頭部遭夾重傷」送醫不治
據了解，該男員工疑似操作沖壓機時不慎，頭部遭機台重夾，現場大量出血，頭部並有約8公分撕裂傷，當場失去呼吸心跳。台中市消防局獲報後立即派遣人車趕赴現場，救護人員同步進行線上DA-CPR指導及操作AED，並緊急將傷者送往衛生福利部豐原醫院搶救，但男子仍於下午2時50分許宣...
警所長遭毒駕撞傷！警政署長張榮興親赴慰問 重申「毒駕零容忍」
即時中心／徐子為、黃彥翔報導彰化埔鹽分駐所長陳國銘、警員趙秉逸於本月4日下午執行查緝任務時，遭施姓嫌犯駕車衝撞。陳所長雖身受重傷，仍強忍劇痛拔槍鳴槍示警，與同仁合力壓制施嫌。警政署署長張榮興對此高度重視，今（12）日特地親赴陳所長家中探視慰問，除關懷其手術後的恢復狀況外，更對其展現英勇無畏的行為，表達最深切的敬意與不捨。張署長強調，警政署絕對是第一線執勤同仁最堅強的後盾，全力捍衛公權力不容挑戰。
高雄醫院爆登革熱群聚！70多歲女住院確診「鄰房再驗出4例」 急成立機動防疫隊
[FTNN新聞網]記者吳峻光／綜合報導高雄市醫院發生登革熱群聚感染事件！疾管署今（12）日公告，指標個案為高雄市三民區一名70多歲女性，此前已二度住院，經採...
台股千點反攻彈回4萬4！南亞科揪華邦電放閃領記憶體暴衝｜Yahoo財經掃描
美國總統川普取消伊朗攻擊計畫，緩和市場對中東衝突升溫的憂慮，再加上馬斯克旗下太空探索技術公司SpaceX即將掛牌上市，點燃太空與科技股買氣，美股四大指數全面強彈。科技股方面，SpaceX掛牌題材帶動特斯拉上漲4.6%，半導體族群同步回神，台積電ADR也揚升3.26%，帶動AI與晶片股買氣回溫。 亞股方面，日股大漲2.81%，韓股強彈4.63%，港股上漲1.69%，上證指數也走揚1.12%，反映國際風險情緒轉佳，資金回補亞股。 回到台股，指數今(12)日在美股強彈激勵下開高走高，終場大漲1019.58點、漲幅2.36%，收在44169.04點，周線翻紅，成交金額達1兆1195.40億元；櫃買指數同步上漲12.63點、漲幅3.10%，電子指數上漲72.42點、漲幅2.61%，金融指數上漲16.78點、漲幅0.56%，顯示資金明顯回流電子與中小型股。權值股方面，台積電(2330)大漲60元收2310元，成為台股反攻最關鍵的領軍指標；盤面題材則由記憶體、被動元件與半導體族群同步發威，記憶體雙雄強勢亮燈，聯電(2303)放量走揚並擠進成交前五，國巨(2327)等被動元件股也延續買氣，搭配主動式ETF成交續熱，讓今日台股呈現權值股點火、題材股齊發、資金全面回補的強勢反彈格局。
日本三景之一天橋立 驚見熊游泳出沒
日本三景之一天橋立 驚見熊游泳出沒
86歲嬤淩晨狂吼！鄰居被吵到崩潰 4子女竟只靠監控「雲盡孝」
《新聞晨報》報導，據居民表示，孔阿婆起初只是在陽台自言自語，但近來喊叫情況愈發頻繁且音量增大，不少住戶在社區群組反映受到影響，甚至難以入睡。鄰居們認為，老人長期獨居且缺乏家人陪伴，可能已出現心理或健康方面的問題。據了解，孔阿婆現年86歲，育有4名子女，平時獨...
台新新光金首場股東會 吳東亮看今年樂觀
[NOWNEWS今日新聞]台新新光金控今（12）日召開股東會，這也是合併後首場股東會，由董事長吳東亮親自主持，他也再次向股東致上最深感謝及敬意，強調台新新光金去（2025）年7月24日正式完成合併，總...
端午節財神爺來敲門！3生肖「財運大爆發」…第1名快買彩券
下週五就是一年一度的端午節（6月19日），命理專家宮小立分享端午節運勢變化，他提醒3個生肖在端午節要特別小心謹慎，否則可能會有破財、官司及血光之災纏身；但也有3個生肖非常幸運，有機會在端午節期間發大財，尤其是屬虎者，建議可在端午節買彩券試手氣，說不定能獲得一大筆意外之財。
以為發票中400元！他填完卡號、OTP驗證碼想領獎 秒被盜刷2.4萬元
內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，當時他收到一封自稱某知名購物平台的電子郵件，信件標題寫著「電子發票中獎通知」，點開信件查看，內文提及他先前網購的電子發票中獎400元，指示他點擊連結兌換獎金。當事人表示，他平時網路購物次數多，就沒有多想...