全台血庫告急僅剩6天！台中最吃緊 A、O型血亮出「急缺」警示

[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導

受到大陸冷氣團來襲影響，全台氣溫驟降，民眾出門捐血意願減少，但臨床用血的需求卻不減反增。目前全台血庫平均存量僅夠用6天，其中以台中地區的4.9天最為吃緊，急缺A型與O型血。捐血中心呼籲民眾利用週末出門時順道挽袖捐血救人。

目前全台血庫平均存量僅夠用6天，其中以台中地區的4.9天最為吃緊，急缺A型與O型血。（示意圖/Unsplash）

一般來說，血液安全庫存量應維持在7至10天，若存量落在4至7天屬於偏低，低於4天則達急缺程度。根據台灣血液基金會截至今日上午7時30分的數據統計，全台血液平均庫存僅6.0天，處於偏低水位。各血型血庫存量也分布不均，O型血存量5.3天、A型5.4天、，B型7.0天，僅AB型血維持在正常標準。

廣告 廣告

從區域來看，台灣血液基金會指出，各縣市的存量普遍不足，台北中心為5.9天、新竹中心6.0天、高雄中心則是6.8天。全台存量最吃緊的台中捐血中心僅剩4.9天，儘管該區B型與AB型尚能供應7.7天及8.8天，但A型與O型血量已分別降至3.6天及3.9天的急缺警示，急需補足庫存。

台灣血液基金會公關處處長黎蕾表示，天氣狀況是影響捐血率的關鍵因素。由於近期大陸冷氣團報到，低溫大幅降低了民眾外出活動意願，導致捐血人數減少，呼籲熱血民眾能挽袖捐血，幫助減緩缺血壓力。

更多FTNN新聞網報導

69歲存款3000萬、月領15萬年金仍不快樂？上班族「一習慣」退休陷老年抑鬱

全是台灣人訂的！平安夜下單1500根鋼鐵香蕉 超狂買氣嚇傻日本廠商

他年薪破百萬為了1件事賣力加班 網憂：身體會撐不住

