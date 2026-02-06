全台血庫告急！僅剩5.1天存量 台北O型只剩3.3天

台灣血液基金會統計，截至今日，全台庫存只剩5.1天，尤其以台北庫存只剩4天「急缺」。（李念庭攝）

全台血庫告急！每逢年節前夕，全台捐血量減少，但用血量明顯增加，台灣血液基金會統計，截至今日，全台庫存只剩5.1天，尤其以台北庫存只剩4天「急缺」，B型、O型更亮紅燈，各只剩4天、3.3天，呼籲符合捐血資格民眾趁春節前踴躍挽袖捐血。

每日血液安全庫存量為7～10天，4～7天為偏低，4天以下為急缺。台灣血液基金會統計，截至今天（6）上午7時30分，全台血液安全庫存量僅剩5.1天「偏低」，各血型分別為A型5.4天、B型5.8天、O型4.3天、AB型6.5天。

其中，全台以台北全血量僅剩4天最少，安全庫存量「急缺」，各血型庫存天數分別為A型4.6天、B型4天、O型3.3天、AB型6.4天，供應非常吃緊；台中O型血也只剩3.7天「急缺」。若庫存持續偏低，恐影響各醫療院所病患日常及緊急所需用血。

血基會表示，農曆春節將近，民眾出遊與聚會活動增加，加上近期氣溫變化大、天候不穩定，感冒及身體不適的民眾較多，明顯導致捐血人數下降，各醫院用血卻明顯增加，導致血液庫存持續下滑。

血基會今年捐血月自1月15日啟動，但各型血液募集進度大幅落後，Ｏ型血液最為不足頻亮紅燈，A型、B型血液也持續呈現黃燈。台北捐血中心每日血液安全庫存量須維持10天，但截至今日卻僅剩4天，血液庫存急缺。

血基會表示，春節連假期間醫療用血需求不會減少，呼籲符合捐血資格的民眾把握春節前時間抽空踴躍挽袖捐血，以實際行動守護醫療量能。民眾可多加利用雙北及基隆地區各捐血定點及捐血車挽袖捐血。相關捐血地點與活動資訊，請至台北捐血中心官方網站或臉書粉絲團查詢。

