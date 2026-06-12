全台血庫告急！O型血僅剩2.6天 血基會發簡訊求援

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台灣血液基金會董事長侯勝茂(左5)和執行長王宗曦(左4)指出，捐血人只要收到「61420」發送的簡訊，即可一眼認明是官方的重要通知，別誤以為是詐騙簡訊就刪除。(記者羅碧攝)

〔記者羅碧／台北報導〕6月14日是世界捐血人日，但全台血庫卻拉警報。根據台灣血液基金會最新統計，截至今天下午1時，全台A型及O型紅血球庫存均已達「急缺」等級，其中O型血庫存僅剩2.6天，A型血也僅3.3天，均低於安全庫存水位。血液基金會除呼籲民眾踴躍捐血，也透過專屬短碼「61420」發送簡訊，向符合資格的捐血人發出募集通知。

台灣血液基金會今(12)天舉辦世界捐血人日記者會，公布最新血庫狀況。根據統計，全台A型血和O型紅血球庫存量都列為「急缺」等級。另外，B型血約可供應6天、AB型約可供應4.9天，均屬偏低狀態。整體紅血球庫存約可供應3.7天，顯示用血壓力仍大。

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台灣血液基金會執行長王宗曦表示，每逢週末前夕，由於一週醫療用血已消耗不少，加上假日捐血量具有不確定性，因此週五往往是血庫庫存較緊張的時間點。目前基金會以紅、黃、綠燈號呈現庫存狀況，若特定血型庫存偏低，便會透過各種管道向民眾發出募集訊息。

她指出，世界衛生組織(WHO)今年世界捐血人日主題強調「規律、自願、無償捐血」，台灣醫療用血長期仰賴固定捐血人支持，因此規律捐血相當重要。基金會除持續透過「LINE愛捐血」平台提供捐血資訊，目前已有超過150萬人加入，也會主動發送簡訊提醒符合資格的捐血人。

王宗曦表示，基金會特別向數位發展部申請專屬簡訊短碼「61420」，作為官方通知識別碼，避免民眾誤信詐騙訊息。未來僅在捐血邀約、特殊血型緊急募集，以及捐血間隔即將屆滿等三種情況下，透過「61420」發送通知。

台北捐血中心主任林敏昌指出，近期天氣變化劇烈，忽冷忽熱加上豪雨不斷，明顯影響民眾外出捐血意願。他坦言，目前各血型都缺，血庫庫存持續下滑，只要天候稍有變化，就會讓血庫面臨壓力。

林敏昌表示，全台每天約需6千袋以上血液供應醫療使用，其中台北地區每日需求量就超過2200袋，一旦捐血量下降，血庫便會快速消耗。他呼籲符合資格民眾踴躍挽袖捐血，以維持醫療用血穩定供應。

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