全台血庫急缺！平均存量剩5.1天「台北僅4天」 O型血最缺

農曆春節將至，全台血庫拉警報，截至今(6)日平均存量剩5.1天，尤其台北僅4天，顯示「急缺」。對此，捐血中心呼籲，符合捐血資格的人抽空挽袖捐助，讓更多病人安心過好年，以實際行動守護醫療量能。

台灣血液基金會指出，安全庫存量為7～10天；4～7天為「偏低」；4天以下則是「急缺」，而據統計，目前全台庫存A型5.4天、B型5.8天、O型4.3天、AB型6.5天，顯示庫存量偏低。

目前台北庫存僅4天，分別是A型4.6天、B型4天、O型3.3天、AB型6.4天，供應非常吃緊；新竹庫存約7天；台中平均4.3天；高雄則約5.9天，若庫存持續偏低，恐影響各醫療院所病患之日常和緊急所需用血。

台北捐血中心表示，農曆春節將近，民眾出遊與聚會活動增加，加上近期氣溫變化大、天候不穩定，感冒及身體不適的民眾較多，明顯導致捐血人數下降，各醫院用血卻明顯增加，導致血液庫存持續下滑。台北捐血中心每日血液安全庫存量須維持10天，截至今日為止，全血平均庫存量僅4天，血液庫存急缺，迫切需要大家踴躍捐血救助病患。

台北捐血中心也說，春節連假期間，醫療用血需求不會因此減少，呼籲符合捐血資格的民眾，把握春節前時間抽空挽袖捐血，以實際行動守護醫療量能，因為生命無法等待，每一袋血液都是病人延續希望的重要力量，可以讓更多病人能安心過好年。民眾可多加利用雙北及基隆地區各捐血定點及捐血車挽袖捐血，相關捐血地點與活動資訊，請至台北捐血中心官方網站或臉書粉絲團查詢。

