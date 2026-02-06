全台血庫急缺！ 平均庫存剩5.1天「台北O型只剩3.3天」

台北捐血中心表示，台北平均庫存量只剩4天。（圖／報系資料照）

農曆春節將至，受連續假期影響，台灣捐血人數明顯下降。台北捐血中心表示，截至今（6）日為止，台北全血平均庫存量只剩4天，血液庫存急缺，O型更是只剩3.3天，呼籲符合捐血資格的民眾踴躍捐血，讓更多病人能安心過好年。

據了解，血液安全庫存量為7至10天，4至7天為「偏低」，4天以下為「急缺」。而根據台灣血液基金會統計，截至今（6）日上午7時30分，目前全台血液安全庫存量剩5.1天，各血型中A型剩5.4天、B型剩5.8天、O型剩4.3天、AB型剩6.5天，顯示庫存量「偏低」。

台北捐血中心表示，目前台北各血型庫存天數，A型4.6天、B型4天、O型3.3天、AB型6.4天，供應非常吃緊。另外，新竹中心平均血液庫存7天；台中中心平均約4.3天；高雄則平均約5.9天，若庫存持續偏低，恐影響各醫療院所病患的日常及緊急所需用血。

台北捐血中心指出，血庫吃緊與農曆春節將至有關，民眾出遊與聚會活動增加，加上天氣變化大，感冒及身體不適的民眾增多等原因，導致捐血人數明顯下降，但各醫院用血卻明顯增加，導致血液庫存持續下滑。

台北捐血中心透露，春節連假期間醫療用血需求不會因假期而減少，呼籲符合捐血資格的民眾抽空踴躍挽袖捐血，以實際行動守護醫療量能，因為生命無法等待，每一袋血液，都是病人延續希望的重要力量，可以讓更多病人能安心過好年；民眾可多加利用雙北及基隆地區各捐血定點及捐血車挽袖捐血，相關捐血地點與活動資訊，請至台北捐血中心官方網站或臉書粉絲團查詢。

