全台血庫拉警報！平均庫存僅剩5.1天 O型血最缺

台北捐血中心今（6）日發出「血庫荒」警報，因為該中心全血平均庫存量僅剩4天，其中又以O型3.3天、B型4天最吃緊。台北捐血中心表示，若庫存持續偏低，恐影響大台北地區各醫療院所病患之日常及緊急所需用血，疾呼民眾踴躍捐血救助病患。

每逢年節前後，最容易發生血源短絀的狀況。根據血液基金會統計，目前全台血液庫存總計5.1天，其中O型4.3天最少，接著依序是A型5.4天、B型5.8天、AB型6.5天，整體都處於「亮紅燈」的狀態。而以各中心分開來看，則是以台北捐血中心最缺，目前全血平均庫存量僅4天，若以各別血型來看，A型僅剩4.6天、B型4天、O型3.3天、AB型6.4天，O型與B型隨時都有「斷炊」的可能。

台北捐血中心表示，農曆春節將近，民眾出遊與聚會活動增加，加上近期氣溫變化大、天候不穩定，感冒及身體不適的民眾較多，明顯導致捐血人數下降，各醫院用血卻明顯增加，導致血液庫存持續下滑。台北捐血中心每日血液安全庫存量須維持10天，目前仍明顯不足，迫切需要大家踴躍捐血救助病患。

依歷年經驗，春節連假期間醫療用血需求不會因假期而減少，呼籲符合捐血資格的民眾把握春節前，抽空踴躍挽袖捐血，以實際行動守護醫療量能。因為生命無法等待，每一袋血液，都是病人延續希望的重要力量，可以讓更多病人能安心過好年。

