全台血庫迎戰9天春節連假 拚30天募24萬袋熱血

（中央社記者陳婕翎台北15日電）今年春節連假長達9天，全台血庫提前1個月進入備戰狀態，盼在除夕前1天募得24萬袋熱血；全台各地捐血中心仍會有部分捐血地點「春節不打烊」，因應醫療用血需求不中斷。

台灣血液基金會董事長侯勝茂今天在115年捐血月記者會致詞提到，每逢年節前後，較易血源短絀；年節假期長，出國旅遊者增加，天氣多變感冒民眾增加，種種原因使捐血人數減少，但假期仍有需用血人，春節假期前，捐血中心要儲存足夠血液庫存量，才能供應此一時節醫療需求。

台灣血液基金會公關處長黎蕾說，血液安全庫存量為7至10天，這次希望在除夕前將血液庫存量提升至可支撐10天以上；除了每天約需7000袋日常用血外，過年當週也必須維持至少10天血液存量，預估在除夕前1天須募集到24萬袋血液。

黎蕾表示，全台各地捐血中心仍會有部分捐血地點「春節不打烊」，因為醫療用血需求不會中斷；傳統全血紅血球的保存期限為35天，相對較沒有問題，但血小板的保存期限僅有5天。

黎蕾進一步說明，因此必須每天都有捐血點持續運作，讓民眾能持續捐血；春節不打烊的捐血地點，將公布於血液基金會及各地捐血中心官方網站。

捐血人劉永華今天出席記者會，分享家族四代捐血、捐血成家風的熱血故事，他說，回憶起20多歲時，醫療資源不像現在，輸血救命往往要有家屬奔走；偶爾聽聞長輩親友住院，或是緊急狀況要輸血，一時片刻找不到血，都很慌張。

劉永華表示，後來無意間聽說捐血的人，未來若自己或親人需要，能以捐血卡證明優先領血，「我就開始定期捐血」，不僅他的妻子受其影響，孩子們也在父母身教下，紛紛加入捐血行列，甚至在每年大年初二，全家一起去捐血，成為家庭習慣。

劉永華說，不但兒子、媳婦、女兒、女婿都捐血，就連讀大學的外孫女，也捐了好幾次；全家人有9人在定期捐血，總共捐出了2320袋血液，「能捐血，是全家的幸福和快樂，代表大家都身體健康」，希望子孫能把定期捐血習慣維持下去，幫助更多的人。（編輯：陳仁華）1150115