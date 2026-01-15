全台血荒！O型僅剩4.7天 捐血月開跑目標24萬袋過好年

血基會每年農曆年節前1個月是「捐血月」，自今日（15）起至2月15日止，呼籲民眾前往各地捐血點捐血。

全台血庫拉警報！每逢年節前後，較容易發生血源不足狀況，台灣血液基金會統計，目前全國A、B、O型血偏低，O型庫存量僅剩4.7天。血基會「捐血月」今日開跑，呼籲符合捐血條件民眾踴躍捐血，期望農曆春節前至少24萬袋捐血入庫，將血液庫存量拉到10天，確保血液量足夠。

血基會統計，去年（114年）血液供應量為269多萬單位，較前一年減少約1.6％。血基會公關處處長黎蕾指出，目前全台A、B、O型血液庫存量偏低，僅剩4～7天用量，尤其O型僅剩4.7天；台中中心A、B、O、AB型血液庫存量全都偏低，尤其O型血「急缺」，僅剩3.9天，不足安全存量4天。

天氣寒冷時節，感冒、心血管病人增加，加上捐血人可能比較不願意外出，血量常會比較低。黎蕾表示，這段時間除了病人用血量高，春節連假將至，也必須儲存年節期間足夠血液量，保障醫療用血需求。

血基會每年農曆年節前1個月是「捐血月」，自今日（15）起至2月15日止，呼籲民眾前往各地捐血點捐血。黎蕾指出，一般來說希望維持7天血液用量，但今年年節有9天，期望截至除夕前，能將庫存血液拉到10天以上。因此，至少還要多3天（約2萬多袋）血液，以每天用血量近7千袋換算，希望這個月能有24萬袋捐血入庫。

血小板增多症轉骨髓纖維化病友余世華今出席記者會表示，自己在確診後到骨髓移植前，靠著輸血，度過很長的時間，原本2、3周輸一次血，後來一周至少要輸2次血，甚至必須吃排鐵藥將過多無法代謝的鐵排出體外。化療時也需要輸血，在疫情期間血液更是珍貴。這段期間深刻感受到，自己的生命是捐血人給予的，呼籲民眾捐血救人。

