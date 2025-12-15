全台裸露垃圾清除落後20萬噸 環境部長彭啓明曝原因

據統計，全台約60.1萬公噸裸露垃圾堆置在掩埋場，環境部承諾明年底前清除垃圾山，環境部長彭啓明今日指出，因今年以來大型天災，加上廚餘，目前裸露垃圾量比原本預期的40萬噸，還多出20萬噸，但環境部將持續與各縣市努力，力拚在明年底前解決。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請環境部就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告。

針對垃圾山處理進度，環境部長彭啓明會前表示，環境部去年底與11縣市開會，當時全台約53個裸露垃圾山，現在減為33個，屏東縣、嘉義縣市已脫離垃圾山。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日邀請環境部就「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」進行專題報告，環境部長彭啓明會前接受媒體聯訪。（蔡佩珈攝）

不過他指出，原本預期至今年底裸露垃圾量可從原本83萬噸降至40萬噸，但因為今年遭逢丹娜絲風災等大型天災，加上廚餘，裸露垃圾量增加20萬噸，現在仍有60萬噸，未來將急於與各縣市努力，力拚明年底解決垃圾山，還給附近居民健康的生活環境，相關預算及計畫都沒有問題。

此外，為了防範非洲豬瘟，政府已決定民國116年全面禁止廚餘養豬，並規畫未來1年內使全國421場廚餘養豬場轉型為飼料場，期間僅開放事業廚餘餵豬。

彭啓明表示，餐廳的清運內容分為3部分，第一為產出的油可以回收製成航空用油，目前都有業者著主動回收，其次為垃圾，可透過乙級廢棄物清除業者處理，最後為廚餘，過去都由豬農回收，不需花費，但隨著禁止廚餘餵豬的措施落實，就會有一定的成本，至於廚餘的其他去化管道，包含養黑水虻、生質能、進焚化爐，處理成本約每公斤2至5元，所以要提醒國人惜食、減少廚餘，環境部也會努力推廣源頭減量。

他提到，團膳業者因為禁止廚餘養豬政策，遭遇到廚餘找不到人收的情況，上周已與各縣市環保局、教育部召開會議，希望這周能將問題妥善解決，不用過於擔心。

