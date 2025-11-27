全台規模最大捷運開發案簽約 侯友宜：讓新店地區更加繁榮

▲全台規模最大捷運開發案，投入985億的金額，興建5,100戶的住宅及2萬坪的商場，創造1.2萬的就業機會，讓新店地區更加繁榮。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】新北市政府今（27）日舉行「新北環狀線十四張站暨南機廠捷運開發案」簽約典禮，與宏匯公司、愛山林建設開發公司及甲山林建設公司共同組成環宇上城投資股份有限公司簽訂投資契約。市長侯友宜表示，這是全台最大的聯開案，投入985億的金額，興建5,100戶的住宅及2萬坪的商場，預計創造1.2萬個就業機會，讓新店地區更加繁榮。

侯友宜說，這處聯開案位於新店十四張站，為新北環狀線及安坑輕軌交會處，鄰近公園綠地，生活機能非常便利。未來新北市還有5個聯開案會陸續招商，將大幅改變城市風貌，藉由軌道建設達到節能減碳，也讓生活圈更為緊密。

侯友宜指出，新北積極拓展各項軌道建設，近年通車的就包含安坑輕軌、環狀線、淡海輕軌，今年底三鶯線將完工，萬大中和線也預計116年底完工。新北捷運路線目前「七線齊發」，並規劃「七線並進」，未來新北市平均每十萬市民享有4座車站，超越東京、首爾等一線大城市。

捷運局說明，本案基地面積達14公頃，規劃興建25萬坪樓地板，規劃打造一座立體微型城市，設計8棟最高51層樓開發大樓，2樓可供2萬坪商場、購物中心進駐，3樓以上為5萬坪辦公室及5,100戶住宅，預期可帶動捷運運量成長及區域發展。