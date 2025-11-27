社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

全台最大捷運開發案"環狀線十四張站暨南機廠"今天（27）舉行簽約儀式，由新北市府捷運局與宏匯集團、愛山林共同合作，規劃興建商辦、住宅、商場等複合型建築，預計引進1.1萬人口，創造1.2萬個就業機會，帶動城市發展。

新北環狀線貫穿人口密集區，讓通勤路上更加便捷，但居民對城市願景不單單只聚焦在交通上，周邊的發展也是造就城市繁榮的一大助力。主持人：「簽約典禮正式開始。」全台最大捷運開發案＂環狀線十四張站暨南機廠捷運＂27號舉行簽約儀式，由宏匯集團、愛山林合作拿下，透過新北大眾運輸導向發展，打造建設標竿，並在新北市長侯友宜的見證下完成簽約。新北市長侯友宜：「我們預計會投入985億的金額，會創造1.1萬的人口，以及1.2萬的就業機會。」

全台規模最大！ 十四張捷運開發案完成簽約

全台規模最大！ 十四張捷運開發案完成簽約（圖／民視新聞）以軌道建設為核心，開發案基地面積14公頃，規劃興建25萬坪樓地板，結合商辦、住宅、商場等複合型建築，將設計8棟最高51層的開發大樓，打造一座立體微型城市。新北捷運工程局副局長鄭智銘：「那另外因為這是一個五級的一個機廠，所以它必須要透過人工平台的方式，在人工平台上面做建築的一個開發。」十四張捷運開發案，結合商場、辦公、住宅，預計引進1.1萬人口，超過1萬個就業機會，創造運輸、居住、商業，三贏的局面。

全台規模最大！ 十四張捷運開發案完成簽約

全台規模最大！ 十四張捷運開發案完成簽約（圖／民視新聞）新北市長侯友宜：「環狀線的聯開案一個一個能夠順利完成，尤其全臺首座最大的聯開案，我們希望能夠快速的設計，及早動工讓我們新店更加的繁榮。」都市要繁榮，除了交通很重要，周邊建設也帶動城市發展，全台最大規模的捷運開發案，正式啟動。

原文出處：全台規模最大！ 十四張捷運開發案完成簽約

