全台計程車2/11起陸續實施春節運價 各縣市加成規定一次看

加成時間與費用如何計算？

北部地區

基隆市 2月11日至2月22日 每趟次搭乘加收30元 台北市 2月11日至2月22日 每趟次搭乘加收30元 新北市 2月11日至2月22日 每趟次搭乘加收30元 桃園市 2月13日至2月22日 除桃園機場外，每趟次加收50元 新竹市 2月13日至2月22日 原規定收費方式加收3成 新竹縣 2月13日至2月22日 原規定收費方式加收3成

中部地區

苗栗縣 2月13日至2月22日 原規定收費方式加收3成 台中市 2月13日至2月22日 每趟次加收50元 彰化縣 2月14日至2月22日 每趟次加收50元 南投縣 2月14日至2月22日 每趟次加收50元 雲林縣 2月13日至2月22日 全日按夜間運費加成計費，每趟次再加收50元

南部地區

嘉義市 2月13日至2月22日 全日按夜間運費加成計費，每趟次再加收50元 嘉義縣 2月13日至2月22日 全日按夜間運費加成計費，每趟次再加收50元 台南市 2月13日至2月22日 每趟次加收50元 高雄市 2月13日至2月22日 每趟次加收50元 屏東縣 2月13日至2月22日 每趟次加收50元

東部地區

宜蘭縣 2月11日至2月22日 全日按夜間運費加成計費，每趟次再加收30元 花蓮縣 2月14日至2月22日 全日按夜間運費加成計費，每趟次再加收50元 台東縣 2月14日至2月22日 全日按夜間運費加成計費，每趟次再加收50元

外島地區

澎湖縣 尚未公告 金門縣 尚未公告 連江縣 尚未公告

若司機未按表收費該怎麼辦？

雖然各縣市加成收費開始日期不一，但實施時間皆為期間內每日凌晨0時至晚間24時為止，全天候實施加成。

多數縣市的交通局皆強調，民眾若乘車時間從無加成運價時段跨至加成時段，則應統一以「上車時間」為準，司機不得加價收取。

此外無論是春節加成、夜間加成還是國道通行費等，司機都應先在計費表中進行設定，民眾僅需按跳表金額支付車資。例如若計程車駕駛載客後未選取春節加成鍵，則仍應依跳表金額向乘客收費，不得額外加收。

民眾若遇司機未按表收費情形，可記下車號、時間及地點後撥打1999申訴，經查證屬實者，可依法裁處駕駛新台幣9000元至9萬元罰緩。

