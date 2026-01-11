全台議員分進合擊 高雄掀起「邱議瑩旋風」

▲ 民進黨高雄市長初選參選人立委邱議瑩今天展現橫跨全台的好人緣，邀集來自各縣市的黨內民代化身她的「分身」，全面走入高雄各大傳統市場掃街拜票，全力爭取市民支持。（圖／民進黨高雄市長初選參選人市邱議瑩辦公室提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨高雄市長初選參選人立委邱議瑩今（11）日展現橫跨全台的好人緣，邀集來自各縣市的黨內民代化身她的「分身」，把握黨內市長民調前最後一個上午，全面走入高雄各大傳統市場掃街拜票，全力爭取市民支持。

大串聯成員包括立法委員黃捷、副議長曾俊傑，以及議員林志誠、鄭孟洳、李雅慧、江瑞鴻、黃秋媖，與議員參選人、前副議長蔡昌達、巫振興、黃雍琇，還有市長陳其邁子弟兵張以理、張耀中的「議會高雄隊」外，更集結來自台北市議員顏若芳、林延鳳，新北市議員李宇翔、黃淑君，基隆市議員鄭文婷，以及桃園市議員黃瓊慧等全台各地民代，分進合擊深入高雄市場，在各地掀起一股「邱議瑩旋風」。

邱議瑩本人上午前往前鎮區瑞興市場拜票，感謝全台黨內好友力挺相助。她表示，民調前的最後關鍵時刻，更要親自走進市場、面對面向市民爭取支持，也對最終結果充滿信心。

掃街過程中，邱議瑩逐一緊握採買民眾的雙手，並懇託大家自12日晚間起留意電話、接聽民調。她自參選以來始終維持高人氣，現場反應熱烈，不僅有攤販送上象徵「當選」的蒜頭與蒸熟粽子祝福，也有採買的婦人放下手中大包小包的菜籃，主動上前給予熱情擁抱，為選情增添溫暖畫面。

民進黨高雄市長初選民調將於12日至17日進行，邱議瑩再次呼籲市民朋友晚上在家顧電話，每一通支持的電話，都是讓有魄力、有行動力的她，接棒陳其邁、持續帶領高雄向前的最大力量。

