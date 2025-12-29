全台譴責中共軍演！鄭麗文卻罵賴清德 王婉諭批失格：敵我不分

時代力量黨主席王婉諭（右）痛批鄭麗文（左）面對中共威嚇敵我不分。（翻攝鄭麗文、王婉諭臉書粉專）

中共解放軍今（29日）突宣布環台軍演、實彈射擊，我方政界均表態撻伐之際，國民黨主席鄭麗文卻在廣播節目上反指總統賴清德不斷試圖挑釁，「連累全台2300萬人」，還透露預計明年先訪北京、再去美國，對此，時代力量黨主席王婉諭痛批，面對威嚇台灣社會一致譴責、支持國軍，應是最起碼的共識，但鄭卻「敵我不分」是個失格的在野黨主席。

王婉諭今（29日）透過臉書表示，「對內監督制衡、對外團結一致，這應該是一個在野黨最基本、也最重要的原則。」面對中共大規模環台軍演威嚇，「台灣社會不分黨派、一致譴責、支持國軍，應該是最起碼的共識」，但鄭麗文卻反過來批評賴清德，還控賴政府「把路走絕」。

王婉諭認為，台灣從來都不是台海麻煩製造者，真正想改變現狀、動用武力威脅台灣的始終都是中共，「在這樣的時刻，身為台灣最大在野黨的主席，鄭麗文卻配合中共的論述，把台灣說成挑釁者、把中共塑造成受害者，這根本就是徹底的敵我不分。」

王婉諭也質疑鄭麗文主張的兩岸路線，若能為兩岸關係「降溫」，「那為什麼，在他上週五提到要和習近平見面、蔣萬安市長剛結束雙城論壇之後，中共馬上就發動軍演？」王認為，這反而證明「國民黨只是在利用中共的文攻武嚇，玩弄兩面手法」，並從中獲取政治利益。

王婉諭直言，國家利益應永遠放在政黨利益之上，在野黨天職是監督政府、批評政策，當國家安全受到直接威脅時，應該清楚站在台灣這邊；王婉諭也直言：「很遺憾，從鄭麗文這次的發言，我看不到這樣的責任感，只看到一個失格的在野黨主席」，同時也嚴正譴責中共的武力恫嚇，並全力支持國軍守護台灣。





