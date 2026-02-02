全台變天也變色！中國霾害移入空品拉警報 南部連5日橘色提醒

昨(1)日中國山東至上海一帶出現明顯霾害，研判今日隨大陸冷氣團南下，計於傍晚移入影響空氣品質。 圖：取自空氣品質監測網

[Newtalk新聞] 昨(1)日中國山東至上海一帶出現明顯霾害，研判今日隨大陸冷氣團南下，於傍晚移入影響空氣品質。環境部提醒，空汙移入時空氣品質多為普通至橘色提醒等級，短時間污染濃度偏高，北台灣預計明日午後趨緩，南部地區則因境外污染物往南傳輸，且位於下風處，到6日都是橘色提醒等級。

環境部表示，中國上海至山東一帶，昨日PM2.5小時濃度約70～180微克/立方公尺，污染物持續累積。隨大陸冷氣團南下，境外污染物預計今日傍晚起移入，北部地區PM2.5小時濃度可能達30～50微克/立方公尺，本次移入污染濃度偏高，全台空氣品質為普通至橘色提醒等級。

境外污染物隨東北風往南移動，預計明日午後中部以北空氣品質逐漸改善至普通等級；南部地區則因位處下風處且風速弱，加上中午以前垂直擴散條件不佳，導致境外及本地污染物易持續累積等，預估橘色提醒等級將持續至6日，待7日東北季風再增強且無境外影響下，空氣品質可望好轉至普通等級。

