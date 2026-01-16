全台變天警報！下周冷氣團強襲 降雨不斷「長時間濕冷」

把握最後好天氣，濕冷冷氣團周末過後強襲！氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，下周冷氣團訊號非常明確，且這次水氣量較多，濕冷或陰冷機率非常高，將一路影響到下周末。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書粉專發文表示，根據目前預測，今（16）日至周日天氣回暖，偏東風吹拂，各地舒適至偏暖，西半部天氣穩定。不過東半部因為直迎偏東風，會有一陣陣的短暫雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，到了下周一冷空氣開始南下，水氣增加，北部、宜蘭陸續轉為陣雨，溫度下降，中南部這時候感受還不明顯；下周二起，冷氣團全面南侵，水氣量仍多，北部與東半部下探12至14度，陣雨不斷，濕冷感受明顯，中南部降雨機率低，但天氣仍是以陰冷為主。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，這波冷氣團預估將持續影響到下周末，冷的時間可能又會非常長，民眾應提早做好保暖與生活安排。

