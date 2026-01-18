全台貓狗數破340萬 賴清德：目標拚零棄養

兼任民進黨主席的賴清德總統今出席「2026信賴汪汪喵喵嘉年華會」，賴清德表示，動物保護已不只是個別族群的關注議題，而是整個社會文明程度的重要指標，我國貓狗飼養數超過340萬隻，已超過台灣14歲以下小孩數量，政府也成立「動物保護師」、持續推動「動物保護法」修法，期盼達成領養取代購買、零棄養目標。

賴清德致詞時表示，截至去年底，全台養狗跟貓超過340萬隻，已經超過14歲以下小孩人數，狗跟貓越養越多，小孩越生越少，這是政府要面對、解決的問題；政府必須站在前線，跟各類動保團體合作，大家來維護生命、愛護、保護動物，因為這是文明社會的重要象徵。

賴清德表示，為了強化動物保護政策的行政量能，政府已於兩年前成立農業部動物保護司，專責統籌相關業務，並提升整體政策推動的穩定度與專業度。同時，為延攬更多專業獸醫師投入公共服務，政府也首創公職獸醫師不開業獎金制度，不僅協助防疫工作與動物保護，也為畜牧產業及第一線執行人員提供更完整的支持。

賴清德指出，近期完成的《動物保護法》修正，重點在於加強源頭管理與落實寵物登記制度，並同步強化動物檢查人員的執法與即時處置權限，透過加重虐待動物刑責、查緝非法繁殖與買賣行為、人道捕捉並協助認養，以及要求動物收容處所定期評鑑並公告結果等措施，多面向保障動物權益。

賴清德也以醫師背景強調，動物健康與人類健康密不可分，許多傳染病風險仍有待持續監測與研究，因此衛生福利部與農業部持續合作，落實「One Health」理念，透過完善的動物保護與防疫體系，不僅守護動物的福祉，也同時維護全民的健康與公共安全。

