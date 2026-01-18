全台貓狗逾340萬隻 比小孩多 賴清德籲領養代替購買 做到零棄養

總統賴清德（中）十八日出席「二０二六信賴汪汪喵喵嘉年華會」，參訪市集攤位，並與消防署搜救犬互動、合影。（中央社）

記者傅希堯∕台北報導

總統賴清德十八日出席「二０二六信賴汪汪喵喵嘉年華會」時指出，至去年底全台飼養的狗與貓超過三百四十萬隻，已經超過十四歲以下小孩人數，狗跟貓越養越多，小孩越生越少，呼籲各方共同維護生命、愛護、保護動物，以領養取代購買，做到零棄養。

賴清德指出，政府要站在第一線和愛狗愛貓的個人或團體共同合作，珍惜生命，愛護、保護動物，二年前政府成立動物保護司，考量政府機關如果沒有獸醫師，將使農民畜養的羊、豬或雞鴨等之防疫工作無法進行，因此去年創歷史紀錄，由政府提供公家機關獸醫師不開業獎金。

廣告 廣告

賴清德表示，政府也推動動物保護法修法，法律內容第一個就是源頭管理，要加強查緝非法繁殖，繁殖動物需有執照，不可以違法繁殖動物，也不可以違法販賣；其次，政府和愛護動物團體合作「人道捕捉」，用人道方法捕捉流浪毛小孩，進行結紮、身體檢查、訓練、打預防針，之後提供領養。

賴清德指出，動物保護法修法的第二個目標是加強動物登記，並針對收容處所定期檢討、評鑑，政府會給予支持；第三個目標是保護區內不可以餵養動物；第四個則是對於虐待動物，一定要給予處分；最後就是領養取代購買，並做到零棄養。

賴清德表示，他本身是醫生，對民眾的健康有責任。貓狗有一些傳染病是會互相傳染的，所以現在衛福部跟農業部共同合作，就是要解決人畜共通的傳染病，讓動物健康，人也健康。