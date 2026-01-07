全台財力分級大洗牌！這縣市直升土豪區「自籌款暴增」 民團揭公務員地獄實況

2026新年朝野衝突未見和緩之象，除今年度中央政府總預算持續卡關，以及停砍公教年金案三讀後，府院定調赴憲法法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分外，行政院長卓榮泰去年末則針對法院通過的《財政收支劃分法》（財劃法）祭出憲政史上首次「不副署權」，爭議持續延燒。對此，長期關注公務人員權益的「台灣公務革新力量聯盟」（公革力）今（7）日在臉書以「115年財力級次大洗牌：地方第一線公務員為什麼對這份新年公告笑不出來」為題指出，公務員私下感嘆，政治上的交鋒可以繼續，只希望制度變動時，能有多一點的緩衝時間，不要永遠都是「預算先編，漏洞再補」。

新版財劃法修正後，中央調整各縣市財力分級，級數越低財力越佳，地方自籌款比率越高，公革力今在貼文中貼出主計總處公布的「115年至117年各縣市財力級次表」，該表顯示，第一級為新竹市、新竹縣、台北市、台東縣；第二級為金門縣、花蓮縣、新北市；第三級為桃園市、南投縣、宜蘭縣、台中市；第四級苗栗縣、嘉義市、高雄市、基隆市、嘉義縣、雲林縣；第五級台南市、彰化縣、澎湖縣、屏東縣、連江縣。貼文中指出，近期不少看到公告的公務人員可能都會嘆口氣，外界看來這是統計表，但對實際負責計畫、預算的基層公務員來說，等於突如其來的大炸彈。

各縣市 財力級次洗牌 台東晉升一級土豪區 ​

公革力說明，財力級次就是中央在分配補助款時，用以判斷地方政府「能不能自己想辦法」的依據，級次越前面中央補助比例越低，地方要掏的錢就越多；反之級次越後，中央補助比例就越高。然而，很多縣市去年編列今年度預算時，都是依當時適用的財力級次來計算，怎麼編早已寫進預算書、送進議會，並按此基礎往前推動，如今突然公告新的級次，第一線人員可能要重算眼前的所有數字。其中最直接的衝擊就是自籌款暴增，地方一夕之間要拿多拿好幾成的錢，如重災區台東縣，從補助領滿的後段班變成跟北市平起平坐的第一級土豪區，還有花蓮直升二級、新竹縣市升到第一級，都面臨補助比例大縮水的慘況。

​公革力指出，許多縣市只能從既有預算裡面擠錢、從在審議中的年度預算中擠出自籌款的空間，承辦人的無力只有實際跑過的人才懂；接下來則是流程地獄，每個補助計畫都要重新計算比例、重寫計畫書、重跑簽核，一份份說明為什麼金額不一樣，然而時間點還卡在年關前，很多公務員大概又在公文中過年。外界看來只是縣市級次升等或調整，但背後其實是整條的行政流程被迫急轉彎。資源重新分配到了現場往往代表預算更緊、溝通成本更高、行政風險也更大，許多公務員只是希望制度變動時能有多一點的緩衝，讓事情不要永遠是「預算先編了再說，之後再想辦法補洞。」若哪天發現有公務員盯著函文發呆，不是盤算有多少預算要重來，就是考慮乾脆年後換份工作。

