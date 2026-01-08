全台跟進營養午餐免費！高雄市也宣布了

[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導

高雄市長陳其邁今(1/8)宣布，自115學年度起，全市公立國中小學生營養午餐免費，估計每年增加18億元經費，嘉惠約18萬名學生。

針對免費營養午餐議題，台北市長蔣萬安在日前宣布全面免費，於今年9月起實施，基隆也跟進，彰化、南投已實施多年、苗栗宣布今年即將實施，台中市稍早也宣布9月起實施免費營養午餐。

高雄市教育局長吳立森表示，為減輕家長負擔，與確保學生營養均衡，陳其邁自113學年度起，每年編列1.4億元，補助每餐每位學生4元，減輕家長負擔，並補助小學生每周飲用乳品，每年5800萬元。

吳立森說，市府推動學校營養午餐，使用符合三章一Q標準的食材，115年自籌經費4.5億元，確保學校午餐，使用國產且可溯源的食材；此外，因應教育部導師費增加，陳其邁也宣布加碼教師行政工作獎金，配合導師費加發作業時程，加1.5倍，感謝校園行政人員辛勞。

