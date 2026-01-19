全台跟進？北市營養午餐免費「柯文哲怒嗆騙選票」 教育部長表態了

記者許雅惠／台北報導

外界呼籲營養午餐全國統一做法，教育部長鄭英耀表示「尊重地方權責」。

台北市長蔣萬安日前祭出震撼彈，宣布自115學年度起，北市公私立國中小「營養午餐全面免費」，此舉不僅讓基隆市表態跟進，更直接引爆政壇論戰！民眾黨前主席柯文哲怒轟這是民粹、在「騙選票」，新北市長侯友宜也喊話中央要「統一標準」。對此，教育部長鄭英耀今（19）日正面回應，強調尊重地方自治，「不認為是在騙選票」。

蔣萬安送開學大禮！柯文哲酸：民粹政治騙選票

台北市這項午餐免費政策，預計自115學年度正式上路，屆時公私立國中小學生通通受惠。不過這份「開學大禮」卻讓前市長柯文哲看得很不順眼，直指這種大撒幣政策是為了騙選票；而隔壁鄰居新北市長侯友宜則顯得尷尬，公開呼籲中央應該要訂定「全國一致」的標準，避免各縣市互比。

教育部長表態！力挺地方權責：沒證據說騙選票

針對政壇鬧得沸沸揚揚，教育部長鄭英耀今日赴立法院專題報告時表示，營養午餐屬於地方權責，中央一向尊重地方政府的決定，只要地方有協助需求，教育部一定全力配合。對於柯文哲的「騙選票」指控，鄭英耀溫和回擊，直言：「不認為這是在騙選票，因為沒有相關證據。」

專法研議中！中央強攻「溯源食材」覆蓋率98%

鄭英耀指出，雖然外界關注的「學校午餐專法」仍在研議中，但中央早已與地方合作強化品質。目前學校午餐採用國產、可溯源食材的覆蓋率已高達98.99%。不過他也坦言，各縣市對於人力支持程度不一，導致基層人力留任成為難題。

為了穩定供餐品質，教育部未來將公告「午餐人力配置原則」，讓地方政府編列預算時有法可循，並透過專案輔導確保每個孩子都能吃到「安全、營養、健康」的午餐。至於這場由蔣萬安掀起的「午餐大戰」是否會演變成全台大跟風？仍是各界關注焦點。

