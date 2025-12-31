全台跨年元旦活動37場！警政署動員8千警力

▲警政署動員萬名警力維護跨年、元旦維安。（圖／翻攝自警政署官網）

[NOWnews今日新聞] 即將迎接2026年，各地區跨年及元旦活動將有37場，警政署一共動員警力8069人、民力2792人，維護現場民眾安全。由於1219隨機攻擊事件剛發生不久，內政部部長劉世芳責成各警察機關成立聯合應變指揮所，指派副署長及警政委員分赴全國各地指揮所及活動現場，並提升及時應處能力，對於影響公眾安全之訊息即時做出回應。

內政部部長劉世芳表示，為了維護全國跨年晚會及元旦升旗典禮之公眾安全與活動秩序，要求警政署責成各警察機關成立聯合應變指揮所，維持活動場域安全，嚴防人潮推擠及踩踏事件，並要求明確公告與標示醫療救護站及疏散動線。此外，警政署通令各警察機關強化危安情資蒐報，提升即時應處能力，對於影響公眾安全之訊息迅速示警並回應。

廣告 廣告

而本次跨年及元旦將有37場次活動，合計動員警力8069人、民力2792人，全力維護活動安全與秩序。為落實各項重點維安工作，將指派副署長及警政委員分赴全國各地指揮所及活動現場，了解相關警察機關整備及執行情形，確保跨年活動及元旦升旗典禮安全。警政署呼籲，民眾參加跨年晚會及元旦升旗典禮，應配合警察及主辦單位的引導、管制及檢查，並留意自身健康及安全。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

北市驚悚車禍！計程車猛撞同行「失控衝人行道護欄」現場慘況曝光

他北車失控喊：不要上車！手握1驚悚紙條 爆「曾在路透社工作」

快訊／北車又出事了！男子失控狂吼「要去中山站」驚吐：我會傷人