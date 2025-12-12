全台跨年卡司陣容堅強，人氣韓團獨家開唱獻給雲林。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

全台跨年卡司陣容紛出爐，十二日雲林縣長張麗善於跨年晚會宣傳中，親自公布眾所期盼人氣韓團「HIGHLIGHT」，現場並播放成員錄製給粉絲影片。該團海外巡迴首場抵台北站，年末獨家在雲林演出，以實際行動兌現和台灣粉絲約定，一起跨年點亮雲林。張麗善邀請全台民眾來雲林跨年，迎接二○二六年的到來。

韓國男團「HIGHLIGHT」成員有尹斗俊、梁耀燮、李起光及孫東雲，為二代男團至今帥氣不減反增的Oppa們不停漲粉；繼二○二四高流、二○二五北流專場演唱會後，「神秘韓團」跨年獨家開唱獻給雲林，也被稱偶像教科書等級，就算激烈唱跳的舞蹈也唱得超神級，跨年當天四名團員全員到齊來雲林。

廣告 廣告

張麗善說，睽違十二年雲林再度舉辦跨年晚會，今年超重磅強大卡司，讓全國民眾更認識雲林。晚會主題定調為電光跨年 點亮未來，傳達對明年永續、數位與健康的期許，以及未來雲林有更多創意和創新作法，期透過跨年活動凝聚社會力量，集結縣內豐富文化資源，更點亮全縣一起迎接更美好未來。

文觀處長陳璧君說，今年邀請到羅志祥、周湯豪、艾怡良、舞思愛、吳卓源、AcQUA源少年、薛恩、慢慢說、甜約翰、西屯純愛組及「HIGHLIGHT」等十一組重磅卡司開唱，卡司名單精挑細選就是希望呈現最堅強、最頂規陣容、最精彩表演帶給大家，跨年現場最佳選擇只能是雲林沒有之一。

十二月三十一日在雲林縣立田徑場舉辦的跨年晚會，免票入場下午四時後即可入場享受國際級視聽盛宴，搭配震撼半環場弧形煙火秀點亮夜空，活動全程於晚間六時起透過雲林縣府臉書、YouTube與八大電視YouTube平台直播，晚間八時起更鎖定八大綜合台獨家轉播，邀請全台民眾親臨現場或線上同步嗨翻跨年夜。