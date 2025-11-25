全台跨年活動看過來 追煙火追星一次滿足

2025年進入最後倒數階段，每年全台民眾最期待，年度壓軸、全台最盛大的跨年嘉年華也即將到來，本報調查，今年全台各地跨年晚會最新亮點，從台北101煙火秀，到張惠妹領軍「東！帶我走」舞台，全台各地都有歡慶活動，和民眾一起迎接2026的到來。

與101一同「航向未來」

每年全台重頭戲之一，就是由台北市政府舉辦「最High新年城」，今年跨年晚會找來 Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN、王ADEN、U:NUS、蔡健雅、韋禮安、美秀集團、李千娜等重量級卡司。

廣告 廣告

被CNN評選為「全球十大獨具特色跨年城市活動之一」的台北101跨年煙火秀，今年以「航向未來」主題，用光影、能量與節奏描繪未來的城市風景，絕對是全台最不容錯過的煙火秀之一。

除了101跨年煙火秀外，新北市也在淡水漁人碼頭與八里左岸舉辦「閃耀新北1314跨河煙火」，長達13分14秒的煙火秀將率先點亮夜空。

🎤 台中雙主場吸引數十萬人潮

中部重鎮台中市今年跨年晚會，今年則以雙主場方式，在水湳中央公園、麗寶樂園舉行，找來蕭敬騰、蔡健雅、玖壹壹、五堅情、告五人等重量級歌手登台獻唱。

位在全台中央的南投，則結合日月潭、清境農場自然景觀，推出煙火與音樂會，打造獨特的跨年氛圍。睽違12年的雲林，今年也重啟跨年晚會，以「電光跨年✧點亮未來」為主題，邀請中部民眾一同歡慶。

🌟 「雄嗨趴」韓團與在地歌手熱情演出

南台灣港都高雄也是民眾跨年首選之一，今年以「雄嗨趴」跨年晚會在高雄夢時代舉行，邀請Super Junior-L.S.S.、U:NUS、范逸臣、許富凱等台韓卡司，結合港灣煙火，展現南台灣的熱情。

台南則以「好Young跨年系列」，自11月起連續六週舉辦活動，跨年主場將由新生代男團 F.F.O 帶來演出。

🌊 張惠妹領軍迎2026第一道曙光

花東地區也不寂寞，今年遭受風災重創的花蓮，舉行以星空煙火秀為亮點的「太平洋觀光節」，邀請全國民眾一同到花蓮跨年。

由張惠妹領軍的台東「東！帶我走」跨年晚會，找來A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等卡司，結合海風與曙光，迎接2026第一道陽光。

年底跨年晚會，全台遍地開花，北部有國際卡司與101煙火，中部台中場強力卡司成為最大亮點，南部高雄、台南、雲林也各具特色，東部台東則由張惠妹領軍，為2025劃下完美句點、一起迎接全新的2026年。