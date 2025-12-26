全台跨年活動總整理 各縣市人氣歌手尬場

民眾引領企盼跨年夜到來，全台各縣市集結超人氣歌手吸引人氣。像是北部有台北101施放約6分鐘煙火，「台北最High新年城」跨年晚會找來K-Pop女團KARA、蔡健雅、周湯豪、玖壹壹、韋禮安等大咖坐鎮；台中跨年夜請到睽違5年的蕭敬騰回鍋飆唱；同時五月天演唱會也在台中洲際棒球場熱力開嗓；台南好Young跨年晚有K-POP、日系歌手到華語樂團、偶像團體，帶給南部民眾國際化的精彩演出

台北101跨年6分鐘低煙煙火，搭配音樂、燈飾、光影、藝術，與民眾一起迎接2026年。尤其跨年夜當晚倒數前3分鐘，台北101大樓以「台灣隱形英雄」為主題，變身為光雕秀主題牆。「台北最High新年城-2026跨年晚會」網羅KARA、蔡健雅、周湯豪、玖壹壹、韋禮安、美秀集團、高爾宣、畢書盡、安心亞、U:NUS等帶來精彩演出。

廣告 廣告

桃園以「雙主場」和民眾一起嗨翻天，主舞台在桃園棒球場，附近區域同步設置大型投影及互動區，讓場外民眾也能感受跨年晚會的歡樂氣氛。女神徐若瑄再次回到桃園跨年舞台，宇宙人、溫嵐、黃宣等多組當紅歌手樂團接連登場，最後由Apink在倒數前壓軸登場。新竹主打300秒跨年煙火秀，聯合新竹市和新竹縣，從白天就有市集、舞台互動和暖場演出，晚上則由強勢卡司輪番上陣，讓大小朋友從早到晚玩不停。

中部朋友們最期待的「2026台中最強跨年夜」，由人氣樂團告五人擔綱開場，緊接著盧廣仲、麋先生、TRASH等實力派獻藝，更有蕭敬騰睽違5年再度回歸台中，新年倒數後則有動力火車、怕胖團和中部民眾一起以歌聲展開新的一年。而跨年必追的五月天演唱會則在台中洲際棒球場和粉絲歡慶最美好的時刻。

台南好Young跨年晚會大走國際化路線，一次請來K-POP、日系歌手到華語樂團、偶像團體逗陣到訪南台灣，像是韓國女團STAYC、日本人氣歌手鈴木愛理，以及八三夭、理想混蛋、麋先生、9m88、派偉俊等多組實力派歌手輪番上陣。

高雄2026「雄嗨趴」跨年晚會強打陳漢典搭配阿本、木木主持，藝人則有韓國女星權恩妃、Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭，以及由鳳小岳領軍的壓克力柿子，加上風格強烈的饒舌歌手熊仔、擁有溫暖嗓音的邱淑蟬等帶領高雄朋友一起玩翻天。

2026年全台各縣市跨年活動內容，如下表：

原文出處

延伸閱讀