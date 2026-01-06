全台躲不掉！本週「三段式變天」最凍剩5度、連4天嚴寒

生活中心／倪譽瑋報導

強烈冷氣團持續發威，北部在週三、週四可能出現「整天都很冷」的狀況。（圖／氣象署）

低溫還沒結束！中央氣象署指出，週三、週四（7、8日）受冷氣團、輻射冷卻影響，北部整天都冷，其他地區夜間寒冷，西半部可能下探5度。週五、週六（9、10日）冷氣團影響稍減弱，白天回溫，但全台各地早晚依舊非常冷。連續乾冷4天後，預計週日（11日）天氣會轉為東北季風影響，這波要注意的是水氣稍多，但低溫仍在。

冷氣團持續 氣象署示警週三、週四整天低溫

粉專「報天氣 - 中央氣象署」指出，強烈大陸冷氣團來襲，目前還非最冷，週三、週四影響更劇，配合輻射冷卻，中部以北、宜蘭、花蓮、金門及馬祖整天冷，中部以北、宜蘭的低溫約10、11度；其他地區早晚寒冷，南部、花東、澎湖約12到14度，金門、馬祖約9到11度，白天天氣也較涼。降雨方面，這波主要為乾冷，各地為多雲到晴，僅東半部及恆春半島零星雨。

另據氣象署16時32分發布的新一波低溫特報，今日入夜至週四氣溫都明顯偏低，夜間清晨各地空曠地區都有機會下探10度，其中北部6縣市有「橙色燈號」，局部地區最低溫恐跌到6度以下、西半部也可能出現5度左右的極端低溫。

週五、週六白天回溫 週日再轉東北季風

這波冷氣團的「整天都冷」預計持續到週末，週五、週六各地白天氣溫回升，但因為輻射冷卻依舊明顯，早晚仍寒冷，中部以北、宜蘭約9到11度，南部、花東、澎湖約12到15度，金門、馬祖約10到11度，氣象署特別提醒，要留意「西半部日夜溫差大」。降雨方面則是同樣乾冷。

氣象署預計，週六晚上至週日，影響天氣的冷氣團轉為東北季風，北台灣白天氣溫稍下降，各地早晚仍冷。要特別注意的是降雨，這波冷空氣讓水氣稍增，迎風面降雨機率增加，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區、恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週日東北季風到來，北東迎風面出現雨勢。（圖／氣象署）

