全台車位價格狂飆 中南部漲幅驚人「這縣市」暴漲逾8成

台灣都會區房價居高不下，連帶停車位價錢也水漲船高。根據信義房屋最新統計實價資料顯示，全台主要城市的平面車位價格，在過去10年大幅上漲，尤其雙北以外的地區最為明顯。平面車位均價已經從過去相當於「國產車價」，一路攀升至「進口車價」的水準。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，車位價格與房價有連動關係，大台北地區因車位長期供不應求，價格本就維持在高檔水準；而雙北以外地區，過去房價較低，車位價格相對實惠，相當於一台國產車的價格，但隨著房價上漲，車位價格也同步上揚。

建商轉向「漲車位補房價」

過去住宅價格推升不易，建商常透過調高車位價格，彌補整體房價。由於消費者選擇有限、議價能力較弱，難以跨社區購買替代車位，再加上雙北以外地區的大眾運輸不如北部完整，對車位需求更加殷切，進一步提升價格。

雙北漲幅相對溫和

從數據觀察發現，台北市平面車位均價由10年前的223.2萬元，上漲至287.8萬元，漲幅約29%；新北市則從163.2萬元增至204.3萬元，漲幅25%。由於車位價格本就偏高，雙北漲勢相對溫和。

中南部漲勢驚人 台南、高雄站上200萬關卡

雙北以外縣市漲幅更為顯著，桃園市車位均價從127.3萬元上漲至162.9萬元，漲幅28%；新竹市由105.6萬元攀升至159萬元，漲幅達51%；台中市則從100.9萬元上漲至165.6萬元，10年暴漲64%。

2015年台南市平面車位均價僅84.4萬元，仍在一般國產車預算內，但10年後到2025年，已飆升至155.4萬元，漲幅高達84%。高雄市也不遑多讓，車位價格從139.8萬元上漲至204.8萬元，正式突破200萬元大關。包括新竹、台中、台南與高雄，車位價格已全面從國產車價躍升至進口車價的水準，漲勢相當驚人。

實價平面車位的平均價格