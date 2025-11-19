全台軌道送餐機器人霸主！不只爭鮮，為何連香港吉野家、唐吉訶德都找他顛覆送餐市場？
餐點順著軌道車，精準停在面前，耳邊響起取下餐點的語音提示。早在一台台長著貓咪耳朵的送餐機器人跑進餐廳前，軌道型送餐機器人可說是自動送餐市場的先行者。
「比起走在地板的送餐機器人，需要數十坪以上空間才方便使用，軌道型小至五坪、大到數百坪的店面都能導入。」說話的是國內軌道型送餐市占高達8成的鴻匠科技執行長羅匡臣。
從20多年前的迴轉壽司與迴轉火鍋，到現在舉凡拉麵、蓋飯、燒肉甚至港點、手搖飲，都能用軌道送餐。軌道型送餐機器人並沒有因為其他自動化設備興起而沒落，反而在大缺工時代遍地開花，目前鴻匠客戶除了爭鮮、濱壽司（Hama Sushi）、海壽司等知名迴轉壽司店，還有燒肉眾、札卡燒肉等連鎖燒肉品牌。
只要有軌道幾乎都出自鴻匠！交期短、價格低，穩坐市占第一
羅匡臣指出，比起一般送餐機器人大多需要外場服務生協作，尤其是在出菜口及桌邊上菜這一段，但軌道送餐的優勢是適合少量多道的送餐方式，且設計是從內場到餐桌一路打通。若搭配自助點餐結帳設備，幾乎可以完全解放外場人力。
羅匡臣分享，近年鴻匠有越來越多手搖店、燒肉飯店的客戶，就是利用軌道系統送餐，全店只需老闆一人在內場作業出餐，其他全交由自動化設備處理。
不僅國內只要是用軌道系統送餐的業者，幾乎都是找鴻匠，羅匡臣透露，內銷比例只占公司營收4成，其它6成來自美國、歐洲、香港、澳洲、中東及東南亞等40幾國外銷，就連香港吉野家、唐吉訶德都看得到鴻匠的身影。
2004年羅匡臣與弟弟羅匡毅在自家車庫創業，當時他們並非首間投入軌道送餐系統的台廠，但具備製造工廠輸送機經驗的羅匡臣，在投入創業的第四年，就受到大客戶爭鮮青睞。
當時爭鮮欲嘗試開新迴轉火鍋品牌，想找鴻匠看能否做出可自動收盤的軌道系統。於是羅匡臣從畫設計圖、自己找廠商催料，甚至親手焊接，最後加上家人幫忙，終於在60天內趕出來。「很多人以為自動收盤只有藏壽司有，但我們15年前就做過了。」羅匡臣驕傲說道。
其後雖然爭鮮的新火鍋品牌止步，但鴻匠從此打入供應鏈，如今爭鮮推出的多種新店型，決大部分設備仍出自鴻匠之手。
自行掌握研發實力，鴻匠用4大產品線改寫軌道送餐市場
不同於台灣多數餐飲設備來自中國廠商代理，鴻匠的軌道系統全由自己開發、製造，「很多台廠不做是因為開發成本太高，市場規模太小。」但鴻匠不只願意每年砸千萬元研發，還能做到交期比別人快、價格更便宜，秘訣就在於：「我們把每分資源都用在刀口，回應客戶需求。」
自己就是公司主要研發者，羅匡臣熟知設計、製造的每個環節，清楚如何用最有效的成本完成客戶需求，且也能依客戶回饋，逐步演化出各種變形的軌道送餐系統。目前鴻匠主要有四大產品線： 傳統鏈條式軌道 、 新幹線送餐車 、 輸送帶式直送線 、 軌道送餐機器人 。
一般迴轉壽司使用的是鏈條式軌道，至今仍是軌道送餐系統大宗。不過鏈條式軌道的缺點是，客人必須等餐點迴轉到眼前才能拿，但如此便拉長了餐期，「客戶為提高翻桌率，才開發了新幹線送餐車。」
羅匡臣解釋，送餐車因為讓餐點直達客人面前，迴轉率比鏈條式快上近一倍。「而後續開發的輸送帶式直送線又更快，因為擺脫送餐車限制，不用等托盤回內場就可以出下一道。」
而鴻匠於2019年推出的最新型軌道式送餐機器人，則擺脫過去軌道系統限制，不用在店面裝潢之初，就配置好軌道設計，而能直接導入現成店面。「因為馬達、控制器都在機器內，而非軌道內，因此在動線安排上彈性也就更大。」羅匡臣指出，軌道式送餐機器人從最早一年只賣一套，到現在逐漸打開市場，目前已與鏈條式軌道，並列鴻匠前兩大主要產品線。
近年鴻匠也投入軟硬體系統整合，招募軟體人才，開發能串接軌道設備的廚房顯示系統（KDS），讓內場出菜更省力，廚師做完菜，不用選要送到哪一桌，機器就能自動判別送菜。目前鴻匠年營收約2億，羅匡臣坦言做餐飲科技設備，確實是利潤很薄的行業，如果不想陷入價格戰，只能在服務上多著力。
更多報導
教學｜Google推AI航班優惠搜尋工具！Flight Deals一鍵幫你找出最便宜機票，怎麼找一次看懂
「在台灣，早餐有想法，晚上能量產！」季辛格率7家新創來台，為何他說AI沒有泡沫問題？
其他人也在看
「連鼎泰豐都用了⋯」台灣送餐機器人始祖禾煜，靠什麼讓饗賓、乾杯等大咖都導入機器人？
台灣送餐機器人第一推手，禾煜科技如何撬動國內餐飲業者心防，讓鼎泰豐都願意導入？數位時代 ・ 11 小時前
店員消失了、機器人來了！全台逾4成餐廳都在用自動化設備，為什麼還是無法解「業者的痛」？
據經濟部調查，全台逾4成餐廳使用創新服務科技來解決現場營運需求，在餐飲業一年比一年缺工的窘境下，自動化設備真能成業者解方嗎？數位時代 ・ 13 小時前
特斯拉前工程師導入「AI飲料機器人」，打進餐廳最難攻克的那一塊！
從特斯拉做到一鍵出杯的全自動飲料機，Botrista怎麼讓AI賦能餐廳，做出風靡全美大學生、人手一杯五顏六色的飲料？數位時代 ・ 28 分鐘前
鴻海打造AI刷手機器人 明年3月GTC大會正式發表
鴻海（2317）在智慧醫療領域再跨出關鍵一步，集團B事業群健康策略執行長劉秉昊今日出席台灣數位健康產業發展協會主辦、台灣玉山科技協會協辦的論壇時表示，團隊正在開發的「刷手機器人」預計於明年3月在輝達（NVIDIA）GTC大會正式發表。該產品定位為手術室協作型機器人，結合AI、數位孿生與邊緣運算平台，自由時報 ・ 5 小時前
快訊／高雄田寮發現「垃圾谷」！環保局漏夜清運中 研判同集團做案
高雄燕巢月世界17日才剛發現一處垃圾山谷，環保局獲報後派員連夜清除，直到18日中午才全數清除完畢，豈料19日晚間又在田寮區一處縣道旁發現有大量垃圾被棄置在山谷中，研判為同一犯罪集團所為，目前已加派人車加強清運中。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
輝達攜手安謀 拓展AI應用版圖
輝達為了趁勝追擊加速拓展AI應用市場，近日不斷透過結盟合作，吸引更多潛在客戶採用輝達晶片與軟體服務。輝達最新動作是與晶片設計商安謀（Arm）合作，讓採用安謀架構的資料中晶片能整合輝達NVLink Fusion技術；安謀17日宣布，這項合作能讓追求高度客製化架構的超大型雲端服務商，更輕鬆地將安謀Neoverse伺服器晶片與輝達領先市場的GPU配對。這意味著輝達正逐漸開放NVLink平台，允許更多業者的自研晶片加入生態系，而非限制客戶必須使用輝達自家CPU。工商時報 ・ 21 小時前
日圓貶破155 三巨頭尋對策
日圓兌美元18日貶破155日圓重要心理關卡，至九個多月低點，日本財相片山皋月對日圓劇貶發出口頭警告，市場也響起日本政府可能出手干預的警鈴。日相高市早苗則是上任後首度與日本央行總裁植田和男會面，植田示意維持升息路線。工商時報 ・ 21 小時前
股價指數期貨贏家專欄－美股連續下跌 避險情緒升溫
美股近期再度重挫，道瓊工業指數與費城半導體指數同步下跌，市場連續出現賣壓。投資人對輝達財報以及延後公布的就業數據兩大不確定性反應強烈，擔心人工智慧高估值難以支撐，同時降息預期再度下修，避險情緒明顯升溫。工商時報 ・ 21 小時前
施羅德：2026年看好美股
2025年在川普關稅戰下，美股、台股、黃金驚驚漲，投資人開始擔憂明年續航力。去年預測準確率高達9成的施羅德投信18日公布2026年預測，施羅德投資亞洲多元資產團隊最高主管近藤敬子（Keiko Kondo）表示，2026年整體展望樂觀，美經濟處於金髮女孩階段，經濟成長快速、通膨可控。工商時報 ・ 21 小時前
川普：關稅讓晶片回流美國
美國總統川普17日再次點名台灣「搶走美國晶片生意」，導致如今幾乎100％的晶片都在台灣生產，批評這種情況實在「太愚蠢」。但川普強調，他所推動的關稅政策將幫助美國恢復晶片製造能力。工商時報 ・ 21 小時前
輝達AI算力擴張 台鏈成推手
AI算力戰火延燒至科學運算，輝達（NVIDIA）在美國超級電腦大會SC25宣布，過去一年全球已有逾80個新科學系統導入其加速運算平台、合計貢獻4,500 exaflops AI效能，涵蓋量子物理、數位生物學、氣候與地震模擬等大型科學場景，推動全球科學研究全面邁向「AI加速」新模式。工商時報 ・ 21 小時前
民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓
即時中心／黃于庭、李美妍報導國民黨主席鄭麗文上任後動作頻頻，先是參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，追思對象包含共諜吳石，黨內反對聲浪四起。不僅如此，副主席蕭旭岑、張榮恭先後率團訪中，均獲中國國台辦主任宋濤親自接見；蕭日前更直言，鄭的兩岸路線就是回歸「一中憲法」，當中包含「一國兩區」，其親中主張備受外界抨擊。對此，民眾黨主席黃國昌今（18）日回應，捍衛台灣自由、民主等，是們民眾黨不可能退讓的底線。蕭旭岑昨（17）日接受「中午來開匯」專訪，他指稱，目前任務就是協助鄭麗文黨務運作，而鄭的兩岸路線為回歸中華民國憲法這部「一中憲法」，跟前主席馬英九的路線並無不同。他又稱，只有回到「一國兩區」並捍衛「九二共識」，兩岸才能追求共同政治基礎。對此，黃國昌稱，民眾黨對於國家定位向來非常清楚，「中華民國主權屬於全體2300萬台灣人民」，捍衛台灣自由、民主、法治、人權的生活方式，是他們所堅持的原則，也是不可能退讓的底線。黃國昌也說，兩岸之間意見不一致或分歧，需要用最高智慧、最高誠意，本於善意相互多溝通，才能有效降低兩岸擦槍走火的風險，「我相信政府好好施政，讓人民可以過好日子，這是全體台灣人民共同心願」。原文出處：快新聞／民眾黨認同嗎？鄭麗文竟提一國兩區 黃國昌急喊：「這些事」不退讓 更多民視新聞報導「鄭黃會」僅剩一天！沈榮欽：與會人員不會太尊重黃、國民黨能讓得不多台東體中棒球場有錢修復了! 陳瑩.莊瑞雄成功爭取3千萬腸病毒肆虐小心了！國內新增1死亡 疾管署：病例數已達流行閾值民視影音 ・ 1 天前
教學｜Google推AI航班優惠搜尋工具！Flight Deals一鍵幫你找出最便宜機票，怎麼找一次看懂
Google 宣布將其 Flight Deals工具正式上線，讓使用者能以自然語言輸入指令，即時找到最划算的機票選項。數位時代 ・ 8 小時前
浪貓外表超兇！ 見人伸手牠「主動上前討摸」 反差模樣網笑：面惡心善
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導有些貓咪的外表看起來高冷，兇巴巴的讓人不敢靠近，但其實內心卻非常溫柔。近日，有網友分享了一則影片，只見一隻外表...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
巴菲特臨別贈言
巴菲特坦言：「幸運女神眷顧我大半生」，並呼籲「選對英雄並效法他們」，正面看待錯誤和改善空間。他表示：「偉大不是金錢、名聲或權力，而是善行。善良無價。清潔工和董事長一樣，都是人。」並強調財富應在「巔峰時刻有意義地分配」，才能兼顧家族和社會，批評現代企業高層酬勞的「炫富與攀比」文化，並直言薪酬透明規範未必能解決問題。理財周刊 ・ 11 小時前
輝達遞投資意向書 新壽又提訴求
輝達要在北士科T17、18打造台版「星艦」，首座海外營運總部，輝達全球不動產副總裁Scott Ekman18日與台北市長蔣萬安會面，並遞交投資意向書，雙方相約農曆年前完成簽約。但台北市副市長李四川透露，新壽要求T17、18土地若沒有給輝達必須歸還，對此市府無法接受，會向新壽出示輝達投資意向書，希望能盡速跟市府解約。中時新聞網 ・ 21 小時前
台灣自助點餐機市占龍頭！星益欣緊抓2大秘訣，讓業者、婆媽都超愛用
自助點餐機（Kiosk）已成為多數連鎖快餐品牌標配，星益欣從廝殺激烈的POS系統起家，如何用軟體思維搶占自助結帳機市場第一名？數位時代 ・ 9 小時前
2027迎萬大線通車利多！軌道經濟翻轉土城司法園區 強勢軌道紅利讓這「案」乘勢而起
萬大線捷運進入倒數通車階段，隨著工期逐步完成，沿線房市熱度再度升溫，預計2027年通車啟用後，雙北軌道經濟版圖將重新洗牌，重心逐步向南區移動，讓土城再度成為北台灣房市焦點，其中土城司法園區指標案「紅布朗花園」坐擁萬大線、金城交流道與國道三號多軸交通動線，憑藉約3分鐘直上金城交流道的路網便利性，以及步行約8至12分鐘抵達捷運萬大線LG10站的多元交通優勢，強勢軌道經濟成為自住客的首選。理財周刊 ・ 11 小時前
興勤潛力被看見 被動保護元件還能再漲23%
保護元件廠興勤(2428)主要業務以保護元件，應用於熱敏電阻、壓敏電阻、聚合物正溫度係數，涵蓋過電流保護元件、過電壓保護元件，在被動元件族群中財報表現名列前茅的少數個股。理財周刊 ・ 10 小時前
台股拉回免驚？ 李永年喊「第5波還沒來」：有望上看46000
台股近期震盪加劇，從11月3日的高位28554點迄今，截至昨（18日）收報26756點，已經下跌近2100點，令人好奇是否展開第四波回檔修正，對此啟發投顧分析師李永年認為，台股現階段尚未真正進入第五波，可能還會回檔1~2個月才會進入主升段，屆時有機會上看34000點，倘若走勢延續，預估末升段（真正的第五波）有望上看46000點。EBC東森財經新聞 ・ 13 小時前