全台軌道送餐機器人霸主！不只爭鮮，為何連香港吉野家、唐吉訶德都找他顛覆送餐市場？

餐點順著軌道車，精準停在面前，耳邊響起取下餐點的語音提示。早在一台台長著貓咪耳朵的送餐機器人跑進餐廳前，軌道型送餐機器人可說是自動送餐市場的先行者。

「比起走在地板的送餐機器人，需要數十坪以上空間才方便使用，軌道型小至五坪、大到數百坪的店面都能導入。」說話的是國內軌道型送餐市占高達8成的鴻匠科技執行長羅匡臣。

鴻匠科技_2025-08-26_本刊資料_ (5).jpg 圖/數位時代資料

從20多年前的迴轉壽司與迴轉火鍋，到現在舉凡拉麵、蓋飯、燒肉甚至港點、手搖飲，都能用軌道送餐。軌道型送餐機器人並沒有因為其他自動化設備興起而沒落，反而在大缺工時代遍地開花，目前鴻匠客戶除了爭鮮、濱壽司（Hama Sushi）、海壽司等知名迴轉壽司店，還有燒肉眾、札卡燒肉等連鎖燒肉品牌。

廣告 廣告

鴻匠科技 圖/侯俊偉攝影

只要有軌道幾乎都出自鴻匠！交期短、價格低，穩坐市占第一

羅匡臣指出，比起一般送餐機器人大多需要外場服務生協作，尤其是在出菜口及桌邊上菜這一段，但軌道送餐的優勢是適合少量多道的送餐方式，且設計是從內場到餐桌一路打通。若搭配自助點餐結帳設備，幾乎可以完全解放外場人力。

羅匡臣分享，近年鴻匠有越來越多手搖店、燒肉飯店的客戶，就是利用軌道系統送餐，全店只需老闆一人在內場作業出餐，其他全交由自動化設備處理。

不僅國內只要是用軌道系統送餐的業者，幾乎都是找鴻匠，羅匡臣透露，內銷比例只占公司營收4成，其它6成來自美國、歐洲、香港、澳洲、中東及東南亞等40幾國外銷，就連香港吉野家、唐吉訶德都看得到鴻匠的身影。

2004年羅匡臣與弟弟羅匡毅在自家車庫創業，當時他們並非首間投入軌道送餐系統的台廠，但具備製造工廠輸送機經驗的羅匡臣，在投入創業的第四年，就受到大客戶爭鮮青睞。

當時爭鮮欲嘗試開新迴轉火鍋品牌，想找鴻匠看能否做出可自動收盤的軌道系統。於是羅匡臣從畫設計圖、自己找廠商催料，甚至親手焊接，最後加上家人幫忙，終於在60天內趕出來。「很多人以為自動收盤只有藏壽司有，但我們15年前就做過了。」羅匡臣驕傲說道。

藏壽司 圖/藏壽司

其後雖然爭鮮的新火鍋品牌止步，但鴻匠從此打入供應鏈，如今爭鮮推出的多種新店型，決大部分設備仍出自鴻匠之手。

自行掌握研發實力，鴻匠用4大產品線改寫軌道送餐市場

不同於台灣多數餐飲設備來自中國廠商代理，鴻匠的軌道系統全由自己開發、製造，「很多台廠不做是因為開發成本太高，市場規模太小。」但鴻匠不只願意每年砸千萬元研發，還能做到交期比別人快、價格更便宜，秘訣就在於：「我們把每分資源都用在刀口，回應客戶需求。」

自己就是公司主要研發者，羅匡臣熟知設計、製造的每個環節，清楚如何用最有效的成本完成客戶需求，且也能依客戶回饋，逐步演化出各種變形的軌道送餐系統。目前鴻匠主要有四大產品線： 傳統鏈條式軌道 、 新幹線送餐車 、 輸送帶式直送線 、 軌道送餐機器人 。

鴻匠科技_2025-08-26_本刊資料_ (4).jpg 圖/數位時代資料

一般迴轉壽司使用的是鏈條式軌道，至今仍是軌道送餐系統大宗。不過鏈條式軌道的缺點是，客人必須等餐點迴轉到眼前才能拿，但如此便拉長了餐期，「客戶為提高翻桌率，才開發了新幹線送餐車。」

羅匡臣解釋，送餐車因為讓餐點直達客人面前，迴轉率比鏈條式快上近一倍。「而後續開發的輸送帶式直送線又更快，因為擺脫送餐車限制，不用等托盤回內場就可以出下一道。」

而鴻匠於2019年推出的最新型軌道式送餐機器人，則擺脫過去軌道系統限制，不用在店面裝潢之初，就配置好軌道設計，而能直接導入現成店面。「因為馬達、控制器都在機器內，而非軌道內，因此在動線安排上彈性也就更大。」羅匡臣指出，軌道式送餐機器人從最早一年只賣一套，到現在逐漸打開市場，目前已與鏈條式軌道，並列鴻匠前兩大主要產品線。

鴻匠科技_2025-08-26_本刊資料_ (3).jpg 圖/數位時代資料

近年鴻匠也投入軟硬體系統整合，招募軟體人才，開發能串接軌道設備的廚房顯示系統（KDS），讓內場出菜更省力，廚師做完菜，不用選要送到哪一桌，機器就能自動判別送菜。目前鴻匠年營收約2億，羅匡臣坦言做餐飲科技設備，確實是利潤很薄的行業，如果不想陷入價格戰，只能在服務上多著力。

更多報導

教學｜Google推AI航班優惠搜尋工具！Flight Deals一鍵幫你找出最便宜機票，怎麼找一次看懂

「在台灣，早餐有想法，晚上能量產！」季辛格率7家新創來台，為何他說AI沒有泡沫問題？