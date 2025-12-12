全台軌道「天眼」啟用！ 鐵道智慧中心助鐵路、捷運穩營運

未來鐵道雲將成台灣鐵道九兄弟的「戶政機關」，如同天眼，中央可即時掌握營運情形，若發生天災異常，也能立即調度運具聯防。（蔡明亘攝）

鐵道雲系統有10大功能，包括即時事故事件通報、事故事件日月報表、營運狀況、動態儀錶、影像監視等。（蔡明亘攝）

交通部鐵道局投入3億元建置搭載鐵道智慧雲平台的「鐵Tao智慧中心」，今正式啟用。過去4年選定桃園機場捷運為試驗場域，每日收到56萬筆資料，大幅提升營運穩定度，延誤減少約8成。目前推動4.5億元計畫，補助其他軌道系統加入，台鐵雲預計民國116年先完成。未來鐵道雲將成台灣鐵道九兄弟的「戶政機關」，如同天眼，中央可即時掌握營運情形，若發生天災異常，也能立即調度運具聯防。

鐵道局長楊正君說明，鐵Tao智慧中心為5G智慧鐵道計畫亮點，具鐵道數據應用與工地管理2類功能，數據應用方面，以桃園機場捷運為示範場域，110年迄今建置了metro Mars桃捷雲平台，進一步擴大建置鐵Tao智慧雲平台，法規部分也研訂智慧鐵道系統資訊與通訊技術規範，現在所有智慧軌道系統，都要遵照部頒規範。

鐵道雲可即時監視掌握軌道系統營運情形。（蔡明亘攝）

楊正君表示，不同廠商的同樣設備可能有不同名城，為整合各家軌道系統資訊，在鐵道雲資料標準化、格式統一化，如最基層的場站設備、票務、監視、列車及號誌等，全部標準化並新舊相容。

交通部鐵道局投入3億元建置搭載鐵道智慧雲平台的「鐵Tao智慧中心」，12日正式啟用。（蔡明亘攝）

鐵道雲也可掌握軌道工區情形。（蔡明亘攝）

楊正君指出，已律定58項，共1448個鐵道數據上傳鐵道雲，除了在桃捷已實現，也完成《鐵路法》修法，未來高鐵、台鐵、林鐵及糖鐵，在115年元旦起都要陸續上傳，至於其他捷運的加入，《大眾捷運法》也在預告修正當中。

鐵道雲系統有10大功能，包括即時事故事件通報、事故事件日月報表、營運狀況、動態儀錶、影像監視、救災支援、安全監測、行車事故資訊發送、智慧鐵道知識庫、智慧鐵道標準資料處理。

楊正君提到，桃捷雲已發展出非常多智慧運用，像軌道電力故障預先偵測等，對民眾來講，可減少乘車過程事件造成延誤，對於任何一個軌道系統都很重要，也是必要一步。

鐵道雲目前每天收到桃捷的56萬筆資料，可依應用需求撈取，系統頁面就顯示，今日截至上午10時，已發車77班、全日預計發車324班，截至上午9時已有2.1萬名旅客進站，並有1.5萬名旅客出站，還可以看到號誌、車輛及環境狀況是否有異常示警。

據統計桃捷營運效益，導入智慧系統後，延誤事件減少70至82％、營運可靠度提升4至7倍、維運作業人工時也減少20％。

極端氣候頻繁，楊正君提到，若單一軌道系統遭遇天災等異常情形，可透過雲平台即時掌握、調度，協助整合疏運，是重要幕後協調工作。

針對工地管理，楊正君表示，鐵道臨軌施工風險較高，需導入智慧化管理模式，即時掌握便於現場指揮，以今日為例，施工立案數為100件，臨軌高風險立案數39件，夜間斷電封鎖立案數13件，皆分布於北中南東都有，出工人數為1013人，該系統也能以監視畫面掌握工區即時狀況。

楊正君笑說，過去常說，每次春節疏運部長都去高公局交控中心視察，未來就會有一個地方可一次看全國鐵道系統狀況，這也像是全台軌道的「戶政機關」，目前推動5年4.5億元計畫，期程至2029年，補助桃捷以外的軌道系統，建置雲平台，包括台鐵雲、高鐵雲、北捷雲、新北捷雲、高捷雲、中捷雲、糖鐵雲、林鐵雲。

目前台鐵雲已開始規畫建置，鐵道局預期116年完成並上傳資料，其他5家捷運公司，北捷已做許多智慧運用，後續補助計畫會在115年全數釋出，希望加速雲的建置，但全數加入時間仍須看規畫情形。

針對未來鐵道AI應用願景，楊正君分享，後續推動鐵道AI生態系行動方案，要發展運算資源才能做AI訓練模型，目前市面商用模型無法滿足鐵道專業使用需求，要發展自己的鐵道專業語言模型，會在未來3年分期推動，盼3年後可串接至台灣軌道九兄弟，提供給大家應用。

桃園市長張善政期待未來鐵道AI生態系實現後，對民眾搭乘雙鐵或各捷運系統，皆可促進行車安全、營運效率。（蔡明亘攝）

桃園市長張善政則說，桃捷很榮幸被選為5G智慧鐵道試驗場域，經多年努力推動，對行車穩定度有非常大的改進，未來桃園綠線捷運拚北段通車，優先通車這一段，想將桃捷現有智慧應用成果套用到此。他也期待未來鐵道AI生態系實現後，對民眾搭乘雙鐵或各捷運系統，皆可促進行車安全、營運效率，這就是AI實際運用成果，可嘉惠民眾。

交通部長陳世凱期許鐵道局及各營運機構共同落實資訊與通訊技術規範，逐年擴大智慧鐵道應用推廣範圍。（蔡明亘攝）

交通部長陳世凱提到，大家對追求鐵道安全、效率、穩定的目標一致，花了4年時間、3億預算，今啟用的鐵Tao智慧中心所搭載「鐵Tao智慧雲平台」，是已經落地實現智慧鐵道發展最重要的平台基礎，未來全國所有軌道業者陸續加入後，國家軌道運輸整體應變能力將會大幅提升，期許鐵道局及各營運機構共同落實資訊與通訊技術規範，逐年擴大智慧鐵道應用推廣範圍。

