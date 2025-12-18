全台轉有雨「高山降雪」機會增！降雨熱區「一片通紅」

生活中心／李明融報導

受到南方雲系北移影響，全台自週五（19日）起迎來不穩定天氣。中央氣象署指出，全台各地降雨機率顯著提升，局部地區累積雨量圖呈現代表強降雨的「一片通紅」。此外，隨著週日東北季風增強，北台灣將迎來新一波降溫與降雨轉折，提醒民眾週末外出須備妥雨具，並留意氣溫變化。若水氣與低溫配合，中部以北、宜花地區3500公尺以上高山有降雪或路面結冰機率。

氣象署指出，週五至週六是這波南方雲系影響最明顯的時段。（圖／翻攝自氣象署）週五至週六（19日至20日）是這波南方雲系影響最明顯的時段。由於雲系由南向北推移，全台各地均有短暫陣雨機會，降雨範圍廣泛。特別是東半部地區，受地形影響可能出現局部較大雨勢，雷達回波圖顯示該區對流發展旺盛。氣象署提醒，週五清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度，通勤族與駕駛者應放慢車速確保安全。此外，若水氣與低溫配合，中部以北、宜花地區3500公尺以上高山有降雪或路面結冰機率，計畫登山的民眾須做好萬全裝備與保暖措施。

未來48小時，全台都有一波冬雨過境，特別是東半部雨量較多。（圖／翻攝自「台灣颱風論壇」臉書）

降雨與氣溫的下一個轉折點將出現在週日（21日）。隨著東北季風增強，北部及東北部地區氣溫將明顯轉涼。降雨區域將縮減並集中於迎風面，基隆北海岸、大台北及東北部仍有短暫雨，且不排除有局部大雨發生的可能性。桃園以北、東部、東南部及恆春半島在週日仍有零星降雨，其餘地區則逐漸轉為多雲到晴的天氣。「台灣颱風論壇」分析，今天（19日）白天起各地開始飄雨，未來48小時，全台都有一波冬雨過境，特別是東半部雨量較多，雖然雨勢不至於過大，但下雨機率很高是確定的，週日（21日）水氣減少，雨區就會快速回縮到東北部一帶。

