「全台轉濕冷」！專家：「3地區」影響最強烈

生活中心／李筱舲報導



中央氣象署指出，受大陸冷氣團影響，今(1日)華南雲系東移全台水氣偏多，中部以北及宜蘭有短暫雨，而花東、恆春半島及南部山區也會出現局部短暫雨，其他地區則為多雲。台大大氣科學博士林得恩也在社群發文提醒，「迎風面，濕冷天氣連3天」。





「全台轉濕冷」冷氣團南下溫度掉10度！專家示警「3地區」影響最強烈

氣象署指出，週末天氣轉濕冷。（圖／翻攝自臉書粉專《報天氣 - 中央氣象署》）





大陸冷氣團南下夾帶水氣：全台氣溫驟降，北台灣落差逾10度

林得恩博士今(1日)在臉書「林老師氣象站」發文指出，全台自昨晚（1月31日）起，在強冷空氣升級為大陸冷氣團後再度南下，受到華南雲雨帶跟著同步東移的影響，全臺水氣明顯增多，尤其是迎風面的北部、東北部及東部區濕冷體感特別強烈。北臺灣今日高溫僅剩下15至17度，相比上週五的溫度落差超過攝氏10度。中部與花蓮地區高溫也僅有18至20度左右，南部高溫則微幅降至攝氏21至25度。

廣告 廣告

「全台轉濕冷」冷氣團南下溫度掉10度！專家示警「3地區」影響最強烈

大氣科學博士林得恩也發文提醒民眾，全台從1月31日一路溼冷三天。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

全台降雨分布：今日起連兩日濕冷，週二起水氣逐日減少

在降雨方面，林得恩博士目前評估，今(1日)北部及宜蘭地區會出現短暫雨，中部及花東地區也有局部短暫雨，南部地區則為多雲天氣；到了明(2日)，北部、宜花東地區及中部山區則持續有局部短暫雨，中部平地及南部地區則為多雲天氣。水氣交會到2月3日開始減少，不過在基隆北海岸、大臺北山區及東半部地區仍有局部零星陣雨，其它地區則為多雲到晴天氣。

原文出處：「全台轉濕冷」冷氣團南下溫度掉10度！專家示警「3地區」影響最強烈

更多民視新聞報導

「基隆百慕達」曝光！氣象站揭「神祕海域」面紗

李蒨蓉兒遇「槍擊驚魂」！被吼「我要射擊」險成靶子

廣播辱罵「醫院害死人」 院方告到底：絕不和解！

