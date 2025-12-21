全台辦公聽會、邀賴清德赴立院說明 黃國昌：26日提總統彈劾程序草案

民眾黨主席黃國昌出席「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇受訪。楊亞璇攝



立院藍白黨團19日宣布將對總統賴清德提出彈劾案。民眾黨主席黃國昌今（12/21）說，26日會提出整個彈劾程序的草案，會邀請賴清德總統依照《立法院職權行使法》的規定列席說明，會在全國各地舉辦公聽會，才會正式地進行投票表決的程序，因為要清楚地讓人民知道，為何彈劾。

黃國昌今天下午出席「憲政還是亂政？從拒絕副署看行政權的邊界與失控」公民論壇，對於總統彈劾主文如何，是否會把質詢方式一問一答方式？黃國昌表示，彈劾文19日就已經全部簽署完畢了，也正式送給議事處了，23日就會排入程序委員會，26日會提出整個彈劾程序的草案，彈劾程序的草案包括了全院委員會什麼時候召開、怎麼進行，他這兩天跟國民黨黨團的羅智強委員有密集的在討論當中。

黃國昌強調，這一場彈劾賴清德違憲的程序，民眾黨非常慎重地看待，在立法院會先召開公聽會，也會邀請賴清德總統依照《立法院職權行使法》的規定列席說明，「請賴清德總統注意，不是邀請你來進行國情報告，是依照《立法院職權行使法》的規定，請你以被彈劾人的身分列席說明。」

他表示，也提醒一下賴清德總統，「不要誤會，可以請被彈劾人列席說明的這個條文跟新國會一點關係也沒有，是賴清德自己當立法委員的時候就通過的條文」，他不知道賴清德到時候會不會又說這個條文違憲，立法院沒有資格邀請他列席說明，然後那5位司法獨夫趕快急著出來幫「賴皇帝」洗地，說邀請被彈劾人到國會裡面來列席說明這個條文違憲。

黃國昌說，民進黨政府現在做什麼沒有下限的事情都不會讓他感到驚訝，但是他們要讓人民知道，台灣人幾十年來爭取到的民主自由法治，如何在賴清德短短執政一年多的時間，就被糟蹋到體無完膚，因此在排的議程裡面會在全國各地舉辦公聽會。由立法院依照《立法院職權行使法》相關的規定舉行公聽會，到台灣每一個縣市、每一個社區、每一個角落，舉辦彈劾總統的公聽會，等到所有的公聽會舉辦完畢了以後，才會正式地進行投票表決的程序，因為要清楚地讓人民知道，為何彈劾，這個道理一定要說清楚。

