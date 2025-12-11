全台迎入冬最強冷空氣！北台「先濕冷再乾冷」 專家示警：降溫非常有感

生活中心／許智超報導

本週末將迎來入冬最強冷空氣！對此，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，本週六（13日）晚間起強冷空氣快速南下，中央氣象署也將其升格為大陸冷氣團，各地氣溫逐漸下降，接著週日晚間至下週一清晨將進入該波冷空氣最強時段，整體來看，這波不但是今年入冬以來最強的一股冷空氣，也是體感上最明顯的一次降溫。

氣象粉專「氣象報馬仔」今發文說明，今日晚間起東北季風將再度增強，新北、基隆北海岸以及宜蘭率先轉為有雨的天氣，明後兩天水氣明顯偏多，降雨的範圍進一步擴大，桃園以北都會是偏濕涼、有雨的天氣型態。

「氣象報馬仔」接著說，其中新北沿海、基宜地區以及北部山區，在地形抬升的影響下，易出現局部大雨，濕冷體感明顯，上述地區的民眾，外出務必記得攜帶雨具。

「氣象報馬仔」指出，本週六晚間起強冷空氣快速南下，氣象署也將其升格為大陸冷氣團，各地氣溫逐漸下降，特別是中部以北及東北部地區入夜後明顯降溫，接著在週日晚起至下週一清晨，將進入該波冷空氣最強時段，各地將會冷的非常有感，預計將會影響至週二清晨。

「氣象報馬仔」強調，整體來看，這波不但是今年入冬以來最強的一股冷空氣，也是體感上最明顯的一次降溫，因此再次提醒留意氣溫轉變的時間點，避免受寒。

