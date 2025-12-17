全台迎冬雨連下數日 年底前恐有強冷空氣南下
受到東北季風增強以及南海水氣北上影響，台灣未來幾天將持續處於濕涼天氣之中，其中週五（19日）與週六（20日）全台都將迎來冬雨，連中南部地區也無法倖免。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，根據中長期預報顯示，下一波較強冷空氣可能要等到接近年底時才會報到。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書發文分析，上週冷氣團遺留下來的乾空氣將告一段落，南海水氣開始北上，使台灣進入容易降雨的時段。此次降雨範圍廣泛，中南部同樣無法倖免。
粉專表示，十七日與十八日東北季風將增強，桃園以北以及東半部地區將全面轉為降雨天氣。雖然氣溫不會明顯下降，但在偏濕環境下，濕涼感受仍相當明顯；其他地區則暫時維持溫暖、晴朗的天氣型態。
粉專進一步表示，隨著十九日和二十日南海水氣抵達，全台各地都將出現冬雨。雨勢雖未必大，但降雨機率偏高，中南部地區也會受到影響，因此有戶外活動安排的民眾需多加留意天氣變化。二十一日水氣消散後，另一波東北季風將再度增強，天氣型態將回到「北雨南晴」，不過降溫幅度仍有限，整體仍以濕涼為主。
粉專指出，以目前中長期預報來看，下一波明顯冷空氣預計會落在年底前後，但詳細情況仍需接近時再觀察。未來這段時間，民眾需注意濕涼氣候對生活及戶外活動的影響，尤其是中南部地區更需做好防雨準備。
