全台迎2波劇烈降溫 林得恩示警：一路冷到1月中旬

近日天氣冷颼颼，氣象專家林得恩表示，根據中央氣象署預測來看，未來2週，溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬。

林得恩在「林老師氣象站」發文表示，根據中央氣象署系集模式最新對溫度指標的預測趨勢來看，在未來2週，溫度顯著均低於氣候平均值，偏冷的趨勢一路至少會持續到1月中旬，這段期間，前後分別受強烈大陸冷氣團、大陸冷氣團、輻射冷卻及東北季風增強等天氣系統影響；其中，1月3日至1月4日及1月7日至1月10日，研判將是降溫最為顯著，降幅最為劇烈的2個時段。

林得恩提醒，2026自元旦過後，強冷空氣開始南下，不但冷的時間維持較長，可能至少15天或以上；強度也多在大陸冷氣團等級上下，甚至還有機會再衝到2026年的首波寒流等級，需要特別追蹤關注。

