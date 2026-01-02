全台近六成房屋屋齡逾30年 新屋供給吃緊 台灣房屋安心機能宅三大揭示 守護居家安全值得信賴

台灣近期地震活動頻繁，加上住宅結構老化問題日益嚴重，居住安全議題再度受到關注。根據內政部統計，2025年Q2，全台老屋住宅平均屋齡來到34.1年，屋齡超過30年的老屋數量更達554.6萬宅，占整體住宅存量比重近六成，意味著每兩戶住宅中，就有一戶屬於耐震標準較不足的老屋結構，在強震來臨時潛藏更高風險。台灣房屋集團總裁彭培業表示，2026年起台灣房屋推出安心機能宅三大揭示，將在不動產說明書中揭示：耐震宅、綠建築標章與無障礙社區，供民眾購屋評估選擇，守護居家安全值得信賴。

彭培業分析，台灣位處環太平洋地震帶，從近期地震數據來看，根據中央氣象署地震測報中心統計，全台2025年12月份，單一個月內地震發生次數就高達63次，其中顯著有感地震達14個，其餘49個為小區域地震，包括去年12.27的宜蘭大地震，近2年內就出現2次芮氏規模7以上地震紀錄，大規模地震頻率有增加的現象。

彭培業指出，台灣老屋多於耐震法規尚未完善前興建，結構設計標準相對不足，一棟房屋是否耐震，房屋的柱、樑、牆都是耐震結構上的重要角色，有鑑於921大地震，民國92年新建築法規實施後，建物包括在主筋搭接、箍筋和繫筋的綁紮、折彎角度、混凝土品質等結構混凝土設計規範，均提高設計要求，更全面守護民眾居住安全與住宅耐震力。

根據內政部統計，92年至114年10月，全台取得建照住宅數達266萬宅，顯示已有相當比例住宅符合新耐震規範。然而對多數購屋族而言，實務上卻難以從屋況表面判斷建物是否符合耐震標準，也讓「找到安全好宅」，成為民眾選屋時的一大痛點。

安心機能宅推薦：耐震、綠建築、無障礙社區

為守護民眾居住安全，台灣房屋首推「安心機能宅」三大揭示，根據政府公布符合制震結構的社區名單，比對符合新建築耐震法規、結構條件相對安全的住宅產品；以及具備行動友善無障礙公設，和符合綠建築標章等社區，將在不動產說明書上加強標註，能在民眾購屋區域和條件設定下，可以優先搜尋包括「耐震住宅」、「綠能建築」、「無障礙社區」，滿足不同族群對安全、便利與生活品質的期待，在老屋佔比偏高的市場環境中，快速精準找出結構條件優質的安心機能住宅。

彭培業表示，家是人生的避風港，居住安全應從購屋源頭就率先做好把關，才能降低居住環境風險，安心而居，這也是身為社會責任企業能為為購屋者提供最實用的服務。

